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  • Cüneyt Çakır VAR'a çağırdı, sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe - Başakşehir maçında Bahattin Şimşek'in kararı çok konuşuldu

Cüneyt Çakır VAR'a çağırdı, sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe - Başakşehir maçında Bahattin Şimşek'in kararı çok konuşuldu

Cüneyt Çakır VAR'a çağırdı, sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe - Başakşehir maçında Bahattin Şimşek'in kararı çok konuşuldu
23 Aralık 2020 Çarşamba

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 4-1'lik skorla yendi. Maça Bahattin Şimşek'in VAR kararı damga vurdu.

<p>Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 4-1'lik skorla kazandı.</p>
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 4-1'lik skorla kazandı.

<p>Maça karşılaşmada çıkan ve çıkmayan kırmızı kartlar dama vurdu. </p>
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Maça karşılaşmada çıkan ve çıkmayan kırmızı kartlar dama vurdu. 

<p>Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi gerçekleştirildi.</p>
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi gerçekleştirildi.

<p>Karşılaşmanın 11. dakikasında Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.</p>
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Karşılaşmanın 11. dakikasında Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.

<p><b>CÜNEYT ÇAKIR VAR'A ÇAĞIRDI</b></p>
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CÜNEYT ÇAKIR VAR'A ÇAĞIRDI

<p>Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. VAR odasında yer alan Cüneyt Çakır, kırmızı kart incelemesi için hakem Şimşek'i ekrana çağırdı.</p>
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Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. VAR odasında yer alan Cüneyt Çakır, kırmızı kart incelemesi için hakem Şimşek'i ekrana çağırdı.

<p>Pozisyonu inceleyen Bahan Şimşek, kararını değiştirmedi ve sarı kartın doğru olduğuna kanaat getirdi.</p>
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Pozisyonu inceleyen Bahan Şimşek, kararını değiştirmedi ve sarı kartın doğru olduğuna kanaat getirdi.

<p><b>SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ</b></p>
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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

<p>Bu pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Gustavo'nun topa da dokunduğu gerekçesiyle sarı kartın doğru karar olduğunu savundu.</p>
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Bu pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Gustavo'nun topa da dokunduğu gerekçesiyle sarı kartın doğru karar olduğunu savundu.

<p>Bazı kullanıcılar ise Luiz Gustavo'nun kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiğine vurgu yaptı.</p>
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Bazı kullanıcılar ise Luiz Gustavo'nun kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiğine vurgu yaptı.

<p>Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.</p>
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.

<p>Başkan Ali Koç karşılaşmayı locadan takip etti. </p>
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Başkan Ali Koç karşılaşmayı locadan takip etti. 

<p>İşte sosyal medyada hakem Bahattin Şimşek'in VAR pozisyonunda Gustavo için verdiği karar sonrası paylaşılan tweetlerin bazıları...</p>
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İşte sosyal medyada hakem Bahattin Şimşek'in VAR pozisyonunda Gustavo için verdiği karar sonrası paylaşılan tweetlerin bazıları...

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