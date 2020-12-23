Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 4-1'lik skorla kazandı.
Maça karşılaşmada çıkan ve çıkmayan kırmızı kartlar dama vurdu.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi gerçekleştirildi.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.
CÜNEYT ÇAKIR VAR'A ÇAĞIRDI
Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. VAR odasında yer alan Cüneyt Çakır, kırmızı kart incelemesi için hakem Şimşek'i ekrana çağırdı.
Pozisyonu inceleyen Bahan Şimşek, kararını değiştirmedi ve sarı kartın doğru olduğuna kanaat getirdi.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Gustavo'nun topa da dokunduğu gerekçesiyle sarı kartın doğru karar olduğunu savundu.
Bazı kullanıcılar ise Luiz Gustavo'nun kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiğine vurgu yaptı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.
Başkan Ali Koç karşılaşmayı locadan takip etti.
İşte sosyal medyada hakem Bahattin Şimşek'in VAR pozisyonunda Gustavo için verdiği karar sonrası paylaşılan tweetlerin bazıları...