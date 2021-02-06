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  • Cüneyt Çakır'a tepkisi TV'den duyuldu! 'Vallahi bunları Türkiye'de yapıyorsun'

Cüneyt Çakır'a tepkisi TV'den duyuldu! 'Vallahi bunları Türkiye'de yapıyorsun'

Cüneyt Çakır'a tepkisi TV'den duyuldu! 'Vallahi bunları Türkiye'de yapıyorsun'
06 Şubat 2021 Cumartesi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan sarı kırmızılılar oldu. Maça Cüneyt Çakır damga vurdu...

<p>Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 24. hafta maçında hakem Cüneyt Çakır'a gösterilen tepkiler dikkat çekti.</p>
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 24. hafta maçında hakem Cüneyt Çakır'a gösterilen tepkiler dikkat çekti.

<p>Mücadelenin ilk yarısında kullanılan köşe vuruşunda Ryan Donk, Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.</p>
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Mücadelenin ilk yarısında kullanılan köşe vuruşunda Ryan Donk, Serdar Aziz ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

<p>Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verirken VAR hakemi Ali Palabıyık, pozisyon için inceleme talebinde bulunmadı.</p>
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Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verirken VAR hakemi Ali Palabıyık, pozisyon için inceleme talebinde bulunmadı.

<p>Sarı-kırmızılı oyuncular uzun süre hakeme itirazda bulunurken sosyal medyada da pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.</p>
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Sarı-kırmızılı oyuncular uzun süre hakeme itirazda bulunurken sosyal medyada da pozisyonla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

<p>Galatasaraylı taraftarlar, Donk'a yapılan hareketi, geçen hafta Başakşehir'in kazandığı ve Muslera'nın kalesinde geçit vermediği penaltı pozisyonuyla karşılaştırarak Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.</p>
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Galatasaraylı taraftarlar, Donk'a yapılan hareketi, geçen hafta Başakşehir'in kazandığı ve Muslera'nın kalesinde geçit vermediği penaltı pozisyonuyla karşılaştırarak Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

<p><b>CANER ERKİN'İN TEPKİSİ TELEVİZYONDAN DUYULDU</b><br></p>
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CANER ERKİN'İN TEPKİSİ TELEVİZYONDAN DUYULDU

<p>Derbide faul düdüğü sebebiyle sık sık oyun dururken Caner Erkin, hakem Cüneyt Çakır'a bir pozisyon sonrasında tepkide bulundu.</p>
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Derbide faul düdüğü sebebiyle sık sık oyun dururken Caner Erkin, hakem Cüneyt Çakır'a bir pozisyon sonrasında tepkide bulundu.

<p>Caner Erkin'in 'Toklayıp duruyorlar, faul vermiyor ya!' şeklinde serzenişi ekranlardan duyuldu.</p>
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Caner Erkin'in 'Toklayıp duruyorlar, faul vermiyor ya!' şeklinde serzenişi ekranlardan duyuldu.

<p><b>'VALLAHİ BİLLAHİ BUNLARI BİR TEK TÜRKİYE'DE YAPIYORSUN'</b><br></p><p>Milli oyuncu, ikinci yarıda ise Cüneyt Çakır'a 'Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun' şeklinde tepki gösterdi.</p>
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'VALLAHİ BİLLAHİ BUNLARI BİR TEK TÜRKİYE'DE YAPIYORSUN'

Milli oyuncu, ikinci yarıda ise Cüneyt Çakır'a 'Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun' şeklinde tepki gösterdi.

<p><b>FAUL REKORU KIRILDI</b></p><p>Fenerbahçe - Galatasaray maçı, bu sezon ilk yarısında en fazla faul(25) yapılan Süper Lig karşılaşması oldu.</p>
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FAUL REKORU KIRILDI

Fenerbahçe - Galatasaray maçı, bu sezon ilk yarısında en fazla faul(25) yapılan Süper Lig karşılaşması oldu.

<p><b>SOSA 12 MAÇ SONRA 11'DE</b></p><p>Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu.</p>
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SOSA 12 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu.

<p><b>YEDLIN YEDEK</b></p><p>Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ise maçta yedekler arasında yer aldı.</p>
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YEDLIN YEDEK

Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ise maçta yedekler arasında yer aldı.

<p><b>FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK</b></p><p><br></p>
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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK


<p>Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı.</p><p>Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.</p>
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Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.

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