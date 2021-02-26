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SERGEN YALÇIN'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Domagoj Vida yeniden on birdeki yerine geçerken, Fabrice N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz yerini N'Sakala'ya bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın yerine ise Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisi sona eren Rachid Ghezzal, Denizlispor maçına yedek kulübesinde başladı.