UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti.
Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.
Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi.
Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.
Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.
Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.
Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı.
Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.
HAALAND BİRÇOK REKORA İMZA ATTI
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. maçında 20. golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.
GECEYE DAMGA VURAN OLAY
Bu arada Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Haaland'ın kullandığı penaltı sonrasında yaşananlar maça damgasını vurdu.
Topun başında geçen Erling Haaland, penaltı atışında kaleci Bono'yu geçemedi.
Ancak Cüneyt Çakır, Bono'nun penaltı atışı öncesi kale çizgisi dışına çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi.
54. dakikada bir kez daha topun başına geçen Haaland, penaltı atışını gole çevirerek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.
Sevilla'lı futbolcular, golün ardından sevincini kaleci Bono'nun yanına giderek yaşayan Norveçli futbolcuya tepki gösterdi.
Haaland, bu sevincinin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
İşte o anlar...