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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta ortalık karıştı

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta ortalık karıştı
10 Mart 2021 Çarşamba

Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Borussia Dortmund'un Sevilla'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta gergin anlar yaşandı.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.</p>
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finale yükseldi.

<p>Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti.</p>
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Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti.

<p>Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.</p>
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Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Borussia Dortmund'da Haaland, 48. dakikada ağları sarstı.
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İkinci devrede Borussia Dortmund'da Haaland, 48. dakikada ağları sarstı.

<p>Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi. </p>
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Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi.

<p>Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. </p>
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Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.

<p>Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.</p>
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Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

<p>Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.</p>
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Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.

<p>Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.</p>
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Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

<p>İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı.</p>
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İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı.

<p>Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.</p>
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Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.

<p><b>HAALAND BİRÇOK REKORA İMZA ATTI</b><br></p><p><br></p><p>Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.</p>
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HAALAND BİRÇOK REKORA İMZA ATTI


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

<p>Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. maçında 20. golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.</p>
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Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. maçında 20. golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.

<p><b>GECEYE DAMGA VURAN OLAY</b></p><p><br></p><p>Bu arada Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Haaland'ın kullandığı penaltı sonrasında yaşananlar maça damgasını vurdu.</p>
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GECEYE DAMGA VURAN OLAY


Bu arada Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Haaland'ın kullandığı penaltı sonrasında yaşananlar maça damgasını vurdu.

<p>Topun başında geçen Erling Haaland, penaltı atışında kaleci Bono'yu geçemedi.</p>
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Topun başında geçen Erling Haaland, penaltı atışında kaleci Bono'yu geçemedi.

<p>Ancak Cüneyt Çakır, Bono'nun penaltı atışı öncesi kale çizgisi dışına çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi.</p>
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Ancak Cüneyt Çakır, Bono'nun penaltı atışı öncesi kale çizgisi dışına çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi.

<p>54. dakikada bir kez daha topun başına geçen Haaland, penaltı atışını gole çevirerek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.</p>
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54. dakikada bir kez daha topun başına geçen Haaland, penaltı atışını gole çevirerek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

<p>Sevilla'lı futbolcular, golün ardından sevincini kaleci Bono'nun yanına giderek yaşayan Norveçli futbolcuya tepki gösterdi.</p>
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Sevilla'lı futbolcular, golün ardından sevincini kaleci Bono'nun yanına giderek yaşayan Norveçli futbolcuya tepki gösterdi.

<p>Haaland, bu sevincinin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. </p>
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Haaland, bu sevincinin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

<p>İşte o anlar...</p>
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İşte o anlar...

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