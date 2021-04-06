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Daniyar İsmayilov'dan çifte altın ve Avrupa rekoru

Daniyar İsmayilov'dan çifte altın ve Avrupa rekoru
06 Nisan 2021 Salı

Olimpik milli sporcu Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 160 ve toplamda 341 kilo kaldırarak iki altın madalya kazandı.

<p>Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.</p>
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Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

<p>Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.</p>
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.

<p>Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.</p>
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Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

<p>Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.</p>
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Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

<p>İsmayılov madalyasını aldıktan sonra antrenörü Mehmet Doğan'ın elini öptü.</p>
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İsmayılov madalyasını aldıktan sonra antrenörü Mehmet Doğan'ın elini öptü.

<p>Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.</p>
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Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.

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