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'SAVAŞ HAYATIMIZIN BİR PARÇASI'

'İşiniz sportif direktör, genel müdür veya antrenör olmakla sınırlı değil. Aynı zamanda baba ve kardeşsiniz. Brezilya ve diğer ülkelerden gelen birçok genç var. Onlar için savaş yabancı bir şey ve Kiev'e veya başka bir şehre füze saldırısı olduğunda onlara neler olduğunu açıklamak kolay değil. Diğer oyuncular savaşta kardeşlerini, arkadaşlarını veya komşularını kaybetmişler ve bu çok büyük bir acı. Oyuncular son derece profesyonel ve her gün ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bunu çok takdir ediyoruz. Savaş hayatımızın bir parçası ve hiçbir şeyin değişmesine izin veremeyiz. Güçlü olmalıyız. Ukrayna, halkı, futbolu ve ordusu için savaşıyoruz.'