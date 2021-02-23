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Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! Teklif aldı mı?

Daum'dan Fenerbahçe açıklaması! Teklif aldı mı?
23 Şubat 2021 Salı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gönderilmesi konuşulurken, yerine getirilecek adaylar da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Sarı lacivertli taraftarların gönlündeki hoca ise Christoph Daum. İşte Alman teknik adamın Fenerbahçe iddialarıyla ilgili sözleri...

<p>Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. </p>
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Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

<p>Yeni teknik direktör adayları da ortaya atıldı. </p>
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Yeni teknik direktör adayları da ortaya atıldı.

<p>Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Christoph Daum geliyor.</p>
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Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Christoph Daum geliyor.

<p><b>ŞİMDİ SUSMA ZAMANI!</b></p><p><br></p><p>Akşam Gazetesi, Fenerbahçe için ismi gündemde olan Christoph Daum'a ulaştı. </p>
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ŞİMDİ SUSMA ZAMANI!


Akşam Gazetesi, Fenerbahçe için ismi gündemde olan Christoph Daum'a ulaştı.

<p>Sarı-Lacivertliler'le ilgili sorulara efsane futbol adamı şu yanıtı verdi:</p>
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Sarı-Lacivertliler'le ilgili sorulara efsane futbol adamı şu yanıtı verdi:

<p>'Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum.'</p>
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'Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum.'

<p>'Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum.'</p>
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'Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum.'

<p>Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise<b> 'Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım.' </b>diye konuştu.</p>
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Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise 'Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım.' diye konuştu.

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