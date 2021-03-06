Son olarak Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşamıştı.
Son dönemde sarı-lacivertli takımın puan kaybettiği maçlardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden manidar paylaşımlar yapan Christoph Daum'un sırrı ortaya çıktı.
Alman çalıştırıcının, yönetime yakın bir isimden, 'Başkan, tecrübeli ve Türk futbolunu tanıyan direktör direktör arıyor' mesajı sonrası beklenti içine girdiği iddia edildi.
3,5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Daum'a Ersun Yanal ayrıldıktan sonra geçici süreli teklif yapıldığı ancak kabul etmediği de iddialar arasında.
En son Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran 67 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır boşta...
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