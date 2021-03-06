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Daum'un sırrı ortaya çıktı! O mesajı alınca...

Daum'un sırrı ortaya çıktı! O mesajı alınca...
06 Mart 2021 Cumartesi

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Christoph Daum'un sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

<p>Son olarak Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşamıştı.</p>
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Son olarak Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşamıştı.

<p>Son dönemde sarı-lacivertli takımın puan kaybettiği maçlardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden manidar paylaşımlar yapan Christoph Daum'un sırrı ortaya çıktı.</p>
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Son dönemde sarı-lacivertli takımın puan kaybettiği maçlardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden manidar paylaşımlar yapan Christoph Daum'un sırrı ortaya çıktı.

<p>Alman çalıştırıcının, yönetime yakın bir isimden, <b>'Başkan, tecrübeli ve Türk futbolunu tanıyan direktör direktör arıyor'</b> mesajı sonrası beklenti içine girdiği iddia edildi.</p>
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Alman çalıştırıcının, yönetime yakın bir isimden, 'Başkan, tecrübeli ve Türk futbolunu tanıyan direktör direktör arıyor' mesajı sonrası beklenti içine girdiği iddia edildi.

<p><b>3,5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR</b></p><p><br></p><p>Daum'a Ersun Yanal ayrıldıktan sonra geçici süreli teklif yapıldığı ancak kabul etmediği de iddialar arasında.</p>
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3,5 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR


Daum'a Ersun Yanal ayrıldıktan sonra geçici süreli teklif yapıldığı ancak kabul etmediği de iddialar arasında.

<p>En son Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran 67 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır boşta...</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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En son Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran 67 yaşındaki teknik adam 3.5 yıldır boşta...


Fotomaç

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