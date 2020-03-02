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Dehşet anları an be an kaydedildi

Dehşet anları an be an kaydedildi
02 Mart 2020 Pazartesi

Kağıthane'de yangında dehşet anları; çatıdan aşağıda açılan battaniyeye böyle atladı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.
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Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binada çıkan yangında mahsur kalarak çatıya çıkan bir kadın, aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı.

Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı.
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Alevler arasından aşağıya atlayan kadının görüntüsü cep telefonuna yansıdı.

Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
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İtfaiye yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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