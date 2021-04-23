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Demba Ba'nın 'fermuar' paylaşımının sırrı çözüldü

Demba Ba'nın 'fermuar' paylaşımının sırrı çözüldü
23 Nisan 2021 Cuma

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi feshedilen Demba Ba'nın, ayrılık sonrası sosyal medya hesabındaki 'fermuar' fotoğrafı çok konuşulmuştu. Senegalli golcünün bu paylaşımı neden yaptığı ortaya çıktı.

<p>Medipol Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi.</p>
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Medipol Başakşehir'de Demba Ba'nın sözleşmesi feshedildi.

<p>Ayrılık sonrası Senegalli yıldızın twitter hesabındaki fermuar fotoğrafı dikkat çekti.</p>
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Ayrılık sonrası Senegalli yıldızın twitter hesabındaki fermuar fotoğrafı dikkat çekti.

<p><i><b>Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre</b></i> Ba, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'la oruç konusunda tartıştı. </p>
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Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre Ba, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'la oruç konusunda tartıştı.

<p>Haberde orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildiği aktarıldı.<br></p>
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Haberde orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildiği aktarıldı.

<p>Kocaman kararı için, <b>'Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum'</b> açıklaması yaptı.</p>
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Kocaman kararı için, 'Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum' açıklaması yaptı.

<p>Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamalarda <b>'Demba Ba'yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar'</b> ifadelerini kullanmıştı.</p>
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamalarda 'Demba Ba'yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar' ifadelerini kullanmıştı.

<p>Ba söz konusu fotoğrafı kaldırıp yerine Kuran'daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı: <i ><b>'He knows what is every heart - O, her kalpte ne olduğunu bilir'</b></i></p>
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Ba söz konusu fotoğrafı kaldırıp yerine Kuran'daki Mülk suresinden bir ayet paylaştı: 'He knows what is every heart - O, her kalpte ne olduğunu bilir'

<p>Ba'nın kulüp yetkililerine bu paylaşım konusunda çok üzgün olduğunu ve kendisinin yanlış anlaşıldığını, paylaşımın futbolcu-teknik adam ilişkilerine bir gönderme olduğunu ifade ettiği öğrenildi.</p>
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Ba'nın kulüp yetkililerine bu paylaşım konusunda çok üzgün olduğunu ve kendisinin yanlış anlaşıldığını, paylaşımın futbolcu-teknik adam ilişkilerine bir gönderme olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

<p><b>DEMBA'NIN KOCAMAN PERFORMANSI</b></p><p><br></p><p>Demba Ba, Kocaman göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 403 dakika forma giydi.</p>
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DEMBA'NIN KOCAMAN PERFORMANSI


Demba Ba, Kocaman göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 403 dakika forma giydi.

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