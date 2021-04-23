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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamalarda 'Demba Ba'yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar' ifadelerini kullanmıştı.