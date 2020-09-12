Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak geçen ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren basına ilk açıklamasını 12 Eylül 1980'de TBMM'de yaptı. TBMM'deki açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun da yer aldı.
Yapılan darbenin hemen sonrasındaki ilk günde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve artık yurdun dört bir yanına postal sesleri hakim olmuştu.
Askeri müdahalesiyle milletvekilliği sona eren ve gözaltına alınan Başbakan Süleyman Demirel ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit eşleri Nazmiye Demirel ve Rahşan Ecevit ile birlikte kaldıkları Hamzaköy’de ki TSK Misafirhanesinden 11 Ekim 1980'de alınarak Etimesgut Havaalanı’na getirildi.
Dönemin siyasilerinin bir bir gözaltına alındığı darbe gününde Milliyetçi Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (sol önde), Tahir Büyükkorukçu (sakallı) ve Şener Battal (sağda) tutuklandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş de 11 Aralık 1980'de Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
Yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasının izin verildiği sokağa çıkma yasağı sırasında halk fırın ve bakkalların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
O dönemde açılan 210 bin davada 230 bin vatandaş yargılanırken 517 kişiye idam cezası verildi.
Milletin üzerine adeta bir kara bulut gibi çöken darbe sonrasında gazeteler 300 gün boyunca yayın yapamamış 937 film ise sakıncalı bulunduğu için yasaklanmıştı.