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Denizli'de maç sonrası saha karıştı! Başkan şişe fırlattı

Denizli'de maç sonrası saha karıştı! Başkan şişe fırlattı
04 Temmuz 2020 Cumartesi

Süper Lig'in 30 haftasında açılış maçında Denizlispor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep FK'nın 0-1 kazandığı maç sonrasında gerginlik yaşandı.

<p>Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı<br></p>
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Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı

<p>Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevindi.</p>
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Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevindi.

<p>Kaleci Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, 'Başkan bu galibiyet senin için' diye bağırdı.</p>
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Kaleci Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, 'Başkan bu galibiyet senin için' diye bağırdı.

<p>Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı.</p>
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Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı.

<p>Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.</p>
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Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.

<p>Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu olaylar hakkında 'Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi...</p>
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu olaylar hakkında 'Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi...

<p>Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim.' şeklinde konuştu.</p>
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Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim.' şeklinde konuştu.

<p>İşte o gergin anlar....</p>
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İşte o gergin anlar....

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