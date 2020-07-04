Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan sonra saha içinde konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı
Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevindi.
Kaleci Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, 'Başkan bu galibiyet senin için' diye bağırdı.
Buna tepki gösteren Denizlispor Başkanı Ali Çetin sahaya su şişesi fırlattı.
Denizlispor ve Gaziantepli futbolcular arasında yaşanan gerginlik fazla büyümeden yatıştı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu olaylar hakkında 'Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi...
Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim.' şeklinde konuştu.
İşte o gergin anlar....