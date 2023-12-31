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Videoda, Atalar köyünden bir depremzedenin tamamlanan evlerle ilgili, 'On numara çalışma var. Evler son sürat yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun. Ne yaparsa en iyisini devlet yapar. Biz devletin evlatlarıyız. Devletimiz bizim için elinden geleni yapıyor.' şeklindeki sözlerine yer verildi.