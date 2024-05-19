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Derbi öncesi Galatasaray'daki son durum!

Derbi öncesi Galatasaray'daki son durum!
19 Mayıs 2024 Pazar

Galatasaray bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip 1 puan alması durumunda bu akşam şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte Galatasaray'daki son durum...

<p>Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, Florya'da haftayı büyük bir motivasyon ile geçti. İşte Florya günlükleri...</p>
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Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, Florya'da haftayı büyük bir motivasyon ile geçti. İşte Florya günlükleri...

<p><b>TEMKİNLİ OYNADILAR</b></p><p>Aklı Fenerbahçe'de olan sarı kart sınırındaki oyuncular, derbide cezalı duruma düşmemek için geçen haftaki Karagümrük maçında temkinli oynadı.</p>
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TEMKİNLİ OYNADILAR

Aklı Fenerbahçe'de olan sarı kart sınırındaki oyuncular, derbide cezalı duruma düşmemek için geçen haftaki Karagümrük maçında temkinli oynadı.

<p><b>TAM KADRO DERBİDE</b></p><p>Olimpiyat'ta zorlanarak Karagümrük maçını kazanan Galatasaray fire vermedi, tam kadro derbiye hazırlanma fırsatı yakaladı.</p>
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TAM KADRO DERBİDE

Olimpiyat'ta zorlanarak Karagümrük maçını kazanan Galatasaray fire vermedi, tam kadro derbiye hazırlanma fırsatı yakaladı.

<p><b>BURUK TAKIMI DİNLENDİRDİ</b></p><p>Okan Buruk, oyuncularını iki gün dinlendirdi ve çarşamba Florya'da takımını topladı.</p>
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BURUK TAKIMI DİNLENDİRDİ

Okan Buruk, oyuncularını iki gün dinlendirdi ve çarşamba Florya'da takımını topladı.

<p><b>STOPERDE KARARSIZLIK</b></p><p>Dört haftadır aynı ilk 11'i tercih eden Buruk, stoperde Abdülkerim'i mi yoksa Sanchez'i mi oynatacağına henüz karar vermedi.</p>
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STOPERDE KARARSIZLIK

Dört haftadır aynı ilk 11'i tercih eden Buruk, stoperde Abdülkerim'i mi yoksa Sanchez'i mi oynatacağına henüz karar vermedi.

<p><b>DEMİRBAY VEYA BERKAN</b></p><p>Sanchez dışında Berkan Kutlu ilk 11'i zorluyor ve Kerem Demirbay'la arasında bugünkü maç için rekabet yaşanıyor.</p>
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DEMİRBAY VEYA BERKAN

Sanchez dışında Berkan Kutlu ilk 11'i zorluyor ve Kerem Demirbay'la arasında bugünkü maç için rekabet yaşanıyor.

<p><b>HÜCUM DÖRTLÜSÜ AYNI</b></p><p>Hücum hattındaki Hakim Ziyech-Mertens-Barış Alper-Icardi dörtlüsü derbide değişmeyecek.</p>
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HÜCUM DÖRTLÜSÜ AYNI

Hücum hattındaki Hakim Ziyech-Mertens-Barış Alper-Icardi dörtlüsü derbide değişmeyecek.

<p><b>YEDEK GÜÇ AKTÜRKOĞLU</b></p><p>Kerem Aktürkoğlu, bu hafta da yedek kulübesinden hamle oyuncusu olacak.</p>
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YEDEK GÜÇ AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu, bu hafta da yedek kulübesinden hamle oyuncusu olacak.

<p><b>TEK HEDEF GALİBİYET</b></p><p>Bir puan şampiyonluk için yetse de Florya'da tüm oyun planı galibiyet üzerine kuruldu.</p>
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TEK HEDEF GALİBİYET

Bir puan şampiyonluk için yetse de Florya'da tüm oyun planı galibiyet üzerine kuruldu.

<p><b>TÜM SETLER EZBERLENDİ</b></p><p>Okan Buruk, ekibiyle birlikte analiz ettiği Fenerbahçe'nin tüm hücum setlerini oyuncularına ezberletti.</p>
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TÜM SETLER EZBERLENDİ

Okan Buruk, ekibiyle birlikte analiz ettiği Fenerbahçe'nin tüm hücum setlerini oyuncularına ezberletti.

<p><b>YÖNETİM PRİMLERİ ÖDEDİ</b></p><p>Yönetim de derbi öncesi birikmiş 3 maçlık galibiyet primini ödeyerek Metin Oktay Tesisleri'nde moralleri üst seviyeye getirdi. (Sabah)</p>
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YÖNETİM PRİMLERİ ÖDEDİ

Yönetim de derbi öncesi birikmiş 3 maçlık galibiyet primini ödeyerek Metin Oktay Tesisleri'nde moralleri üst seviyeye getirdi. (Sabah)
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