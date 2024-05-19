Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, Florya'da haftayı büyük bir motivasyon ile geçti. İşte Florya günlükleri...
TEMKİNLİ OYNADILAR
Aklı Fenerbahçe'de olan sarı kart sınırındaki oyuncular, derbide cezalı duruma düşmemek için geçen haftaki Karagümrük maçında temkinli oynadı.
TAM KADRO DERBİDE
Olimpiyat'ta zorlanarak Karagümrük maçını kazanan Galatasaray fire vermedi, tam kadro derbiye hazırlanma fırsatı yakaladı.
BURUK TAKIMI DİNLENDİRDİ
Okan Buruk, oyuncularını iki gün dinlendirdi ve çarşamba Florya'da takımını topladı.
STOPERDE KARARSIZLIK
Dört haftadır aynı ilk 11'i tercih eden Buruk, stoperde Abdülkerim'i mi yoksa Sanchez'i mi oynatacağına henüz karar vermedi.
DEMİRBAY VEYA BERKAN
Sanchez dışında Berkan Kutlu ilk 11'i zorluyor ve Kerem Demirbay'la arasında bugünkü maç için rekabet yaşanıyor.
HÜCUM DÖRTLÜSÜ AYNI
Hücum hattındaki Hakim Ziyech-Mertens-Barış Alper-Icardi dörtlüsü derbide değişmeyecek.
YEDEK GÜÇ AKTÜRKOĞLU
Kerem Aktürkoğlu, bu hafta da yedek kulübesinden hamle oyuncusu olacak.
TEK HEDEF GALİBİYET
Bir puan şampiyonluk için yetse de Florya'da tüm oyun planı galibiyet üzerine kuruldu.
TÜM SETLER EZBERLENDİ
Okan Buruk, ekibiyle birlikte analiz ettiği Fenerbahçe'nin tüm hücum setlerini oyuncularına ezberletti.
YÖNETİM PRİMLERİ ÖDEDİ
Yönetim de derbi öncesi birikmiş 3 maçlık galibiyet primini ödeyerek Metin Oktay Tesisleri'nde moralleri üst seviyeye getirdi. (Sabah)