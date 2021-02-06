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  • Derbi sonrası Erol Bulut'a tepki yağdı! Fenerbahçeli eski futbolcu: Çok pasif...

Derbi sonrası Erol Bulut'a tepki yağdı! Fenerbahçeli eski futbolcu: Çok pasif...

Derbi sonrası Erol Bulut'a tepki yağdı! Fenerbahçeli eski futbolcu: Çok pasif...
06 Şubat 2021 Cumartesi

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0'lık skorla yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi.

<p>Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi.</p>
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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi.

<p>Tempolu geçen maçta sarı kırmızılıların yeni transferi Muhammed Mustafa ilk derbisinde gol atarak takımına galibiyeti getirdi.</p>
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Tempolu geçen maçta sarı kırmızılıların yeni transferi Muhammed Mustafa ilk derbisinde gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

<p>Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'u sosyal medya üzerinden sert sözlerle eleştirdi. </p>
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Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'u sosyal medya üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

<p>Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.</p>
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

<p>Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Serhat Akın'dan sürpriz bir tepki geldi.</p>
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Serhat Akın'dan sürpriz bir tepki geldi.

<p>Serhat Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Futbolda şöyle bir gerçek de var. Bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir. Maç kazandırıp, kaybettirebilir. Maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!' ifadelerini kullandı.</p>
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Serhat Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Futbolda şöyle bir gerçek de var. Bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir. Maç kazandırıp, kaybettirebilir. Maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!' ifadelerini kullandı.

<p>Fenerbahçe ile 159 resmi maça çıkan Serhat Akın, 49 gol attı ve 27 asist yapmıştı. </p>
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Fenerbahçe ile 159 resmi maça çıkan Serhat Akın, 49 gol attı ve 27 asist yapmıştı.

<p>Erol Bulut'u sosyal medya üzerinden de bir çok taraftar sert sözlerle eleştirdi.</p>
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Erol Bulut'u sosyal medya üzerinden de bir çok taraftar sert sözlerle eleştirdi.

<p><b>İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:</b><br></p>
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İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI:

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