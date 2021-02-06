Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi.
Tempolu geçen maçta sarı kırmızılıların yeni transferi Muhammed Mustafa ilk derbisinde gol atarak takımına galibiyeti getirdi.
Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'u sosyal medya üzerinden sert sözlerle eleştirdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Serhat Akın'dan sürpriz bir tepki geldi.
Serhat Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Futbolda şöyle bir gerçek de var. Bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir. Maç kazandırıp, kaybettirebilir. Maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile 159 resmi maça çıkan Serhat Akın, 49 gol attı ve 27 asist yapmıştı.
Erol Bulut'u sosyal medya üzerinden de bir çok taraftar sert sözlerle eleştirdi.
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