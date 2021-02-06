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Serhat Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Futbolda şöyle bir gerçek de var. Bir teknik direktör maçın kaderini değiştirebilir. Maç kazandırıp, kaybettirebilir. Maalesef bu konuda bizim hoca çok pasif!' ifadelerini kullandı.