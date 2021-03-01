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Kuzey Ekspres Gazetesi: 'Adalet kimin için var!', 'Sahada Uğurlu, VAR'da ise Avrupa'nın en iyi 2'inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban'a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas'ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR'a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!'