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Koç, olayla ilgili olarak, 'Çirkin görüntülere müsaade etmeyeceğimizi söyledik ve içeri gitmelerini rica ettik. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Yapar ve tepki görürsen de anlayışla karşılayacaksın. Mustafa (Cengiz) başkan da anlayışla karşıladı' dedi.







Hürriyet