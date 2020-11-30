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Artık bazı kesimlerce lanetli olduğu bile söylenmeye başlanan bu tarihi galibiyetin, 15 yıl sonra, yine 10 kişiyle ve 4-3'lük aynı skorla tekerrür etmesi, o galibiyetin lanetli değil büyülü olduğunun bir ispatı gibiydi.