(StarSpor) Süper Lig'in 10. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi
Nefesleri kesen maçta 7 gol atılırken siyah beyazlılar 15 yıl sonra sarı lacivertli ekibi Kadıköy'de yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 4 ve 20. dakikalardaki golleriyle maça 2-0 öne geçerek başladı. Fenerbahçe, 34. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
İkinci yarının başında Beşiktaş, Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Necip Uysal, 53. dakikada golüyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 68. dakikadaki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Beşiktaş, Fabrice Nsakala ile 88. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 maç ve 20 puanda kaldı ve ligde 3. sıraya düştü. Beşiktaş ise 9 maçta puanını 16'ya yükseltti.
Devre sonunda Beşiktaş, daha etkili ataklar yapan taraf oldu. Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışından attığı ve direk dibinden auta giden top, ilk yarının son bölümün en dikkat çeken pozisyonuydu.
DERBİDE ABOUBAKAR BİRE REKORA İMZA ATTI
Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye attığı maçın 4. dakikasındaki gol 126 km/h'a ulaşarak Süper Lig'de 20 metre mesafenin altındaki en hızlı şut ve gol oldu.
Önceki rekor Galatasaray forması giydiği dönemde Sabri Sarıoğlu'na ait.
2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta Sabri Sarıoğlu'nun 43. dakikadaki şutu 124 km/h'a ulaşarak rekor kırmıştı.
Yeni rekorun sahibi Aboubakar oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 17 Nisan 2005'te 4-3 kazandığı maçtan sonra ilk kez Kadıköy'de derbi galibiyeti elde etti. Bu maçtan önceki 18 maçta Fenerbahçe 11 kez kazanmış, 7 maç ise berabere bitmiştir.
Beşiktaş, Aboubakar ile bu sezon en erken golünü attı. Ayrıca Aboubakar, 2017'den sonra ilk kez Beşiktaş formasıyla iki gol attı. Necip Uysal ise Beşiktaş formasıyla 5 yıl aradan sonra ilk kez gol attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 maç ve 20 puanda kaldı ve ligde 3. sıraya düştü. Beşiktaş ise 9 maçta puanını 16'ya yükseltti.