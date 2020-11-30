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Beşiktaş, Aboubakar ile bu sezon en erken golünü attı. Ayrıca Aboubakar, 2017'den sonra ilk kez Beşiktaş formasıyla iki gol attı. Necip Uysal ise Beşiktaş formasıyla 5 yıl aradan sonra ilk kez gol attı.