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Derbide gerginlik çıktı! Üzerine yürüdü, kafa kafaya geldiler

Derbide gerginlik çıktı! Üzerine yürüdü, kafa kafaya geldiler
19 Temmuz 2020 Pazar

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde eski iki takım arkadaşı Gökhan Gönül ve Hasan Ali Kaldırım arasında gerginlik yaşandı.

<p>Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tansiyon yükseldi. Maça Hasan Ali Kaldırım ve Gökhan Gönül'ün tartışması damga vurdu.</p>
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tansiyon yükseldi. Maça Hasan Ali Kaldırım ve Gökhan Gönül'ün tartışması damga vurdu.

<p>Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta gergin anlar yaşandı.</p>
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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta gergin anlar yaşandı.

<p>Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeleye Hasan Ali Kaldırım ve gökhan Gönül damgasını vurdu.</p>
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeleye Hasan Ali Kaldırım ve gökhan Gönül damgasını vurdu.

<p>Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Simon Falette, Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. </p>
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Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Simon Falette, Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. 

<p>Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son bölümünde yaşadığı sakatlıkla oyun alanını terk etmişti. Öte yandan Simon Falette, Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşadı</p>
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Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son bölümünde yaşadığı sakatlıkla oyun alanını terk etmişti. Öte yandan Simon Falette, Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşadı

<p>Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş karşısında da maça yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, daha sonra ilk 11'de görev alamadı.</p>
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş karşısında da maça yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, daha sonra ilk 11'de görev alamadı.

<p>Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 4 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 maçı kaçırmış ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında son bölümde forma giymişti.</p>
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Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 4 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 maçı kaçırmış ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında son bölümde forma giymişti.

<p>Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ve Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç de derbide forma giyemedi.</p>
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ve Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç de derbide forma giyemedi.

<p><b>SERT TARTIŞMA!</b></p><p>Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Gökhan Gönül arasında sert bir tartışma yaşandı.</p>
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SERT TARTIŞMA!

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Gökhan Gönül arasında sert bir tartışma yaşandı.

<p><b>GÖKHAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ </b></p><p>Gökhan'ın sert hamlesiyle yerde kalan Hasan, kalktığı gibi tecrübeli futbolcunun üzerine yürüdü.</p>
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GÖKHAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gökhan'ın sert hamlesiyle yerde kalan Hasan, kalktığı gibi tecrübeli futbolcunun üzerine yürüdü.

<p>Kafa kafaya gelen iki oyuncu, Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle sakinleşti. </p>
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Kafa kafaya gelen iki oyuncu, Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle sakinleşti. 

<p>Maçın hakemi Halil Umut Meler, Gökhan'a sarı kart gösterdi.</p>
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Maçın hakemi Halil Umut Meler, Gökhan'a sarı kart gösterdi.

<p>İkilinin tartışmasında Hasan Ali Kaldırım, 'Ne yapıyorsun ya?' derken Gökhan Gönül'ün yanıtı 'Ne yapıyorum ya?' şeklinde oldu.</p>
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İkilinin tartışmasında Hasan Ali Kaldırım, 'Ne yapıyorsun ya?' derken Gökhan Gönül'ün yanıtı 'Ne yapıyorum ya?' şeklinde oldu.

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