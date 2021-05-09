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Derbide Sergen Yalçın'a olay sözler! 'Haydi ganyan bayiye'

Derbide Sergen Yalçın'a olay sözler! 'Haydi ganyan bayiye'
09 Mayıs 2021 Pazar

Beşiktaş'ın Galatasaray'a 3-1 kaybettiği maç sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandı.

Galatasaray'a 3-1 yenilen lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve en yakın rakibiyle puan farkı 2'ye indi.
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Galatasaray'a 3-1 yenilen lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve en yakın rakibiyle puan farkı 2'ye indi.

<p>Karşılaşmanın hemen ardından soyunma odası koridorlarında <b>Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar</b> ile <b>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın</b> arasında tartışma yaşandı.</p>
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Karşılaşmanın hemen ardından soyunma odası koridorlarında Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında tartışma yaşandı.

<p><b>'HAYDİ GANYAN BAYİYE'</b></p><p><b><br></b></p><p>Beyaz TV'nin iddiasına göre Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın'a bir dönem çok fazla at yarışı oynayarak gündeme gelmesine gönderme yaparak, <b>'Haydi ganyan bayiye'</b> diye seslendi.</p>
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'HAYDİ GANYAN BAYİYE'


Beyaz TV'nin iddiasına göre Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın'a bir dönem çok fazla at yarışı oynayarak gündeme gelmesine gönderme yaparak, 'Haydi ganyan bayiye' diye seslendi.

<p>Bunun üzerine Sergen Yalçın'ın <b>'Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler'</b> kelimelerini kullandığı belirtildi. <br></p>
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Bunun üzerine Sergen Yalçın'ın 'Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler' kelimelerini kullandığı belirtildi.

<p>Öte yandan Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya paylaşımında da <b>At figürü</b> dikkat çekti.</p>
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Öte yandan Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya paylaşımında da At figürü dikkat çekti.

<p>Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın uzun yıllardır at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.</p>
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Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın uzun yıllardır at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.

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