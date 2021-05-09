Karşılaşmanın hemen ardından soyunma odası koridorlarında Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında tartışma yaşandı.
'HAYDİ GANYAN BAYİYE'
Beyaz TV'nin iddiasına göre Şükrü Hanedar, Sergen Yalçın'a bir dönem çok fazla at yarışı oynayarak gündeme gelmesine gönderme yaparak, 'Haydi ganyan bayiye' diye seslendi.
Bunun üzerine Sergen Yalçın'ın 'Biz sizi böyle mi misafir ettik, terbiyesiz herifler' kelimelerini kullandığı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın maç sonu sosyal medya paylaşımında da At figürü dikkat çekti.
Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın uzun yıllardır at yetiştiriciliği ve at yarışlarına ilgisi bulunuyor.