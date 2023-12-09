Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi dev maça damga vurabilecek isimleri bir araya getirdik.
MERT GÜNOK
Beşiktaş'ın deneyimli ismi Mert Günok'a derbide büyük iş düşecek. Başarılı file bekçisi; Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi Fenerbahçe'nin gol ayaklarını durdurmaya çalışacak. Mert Günok, performansıyla derbinin kaderini çizebilecek oyunculardan biri olabilir.
DOMINIK LIVAKOVIC
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, ilk kez bir İstanbul derbisinde sahaya çıkacak. Beşiktaş derbisinin atmosferini ilk kez yaşayacak Hırvat eldiven, derbiye damga vuracak isimlerden biri. Livakovic, Fenerbahçe derbilerinde golcü performanslar ortaya koyan Aboubakar ve takım arkadaşlarını geçit vermemeye çalışacak.
NECİP UYSAL
Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 'bayrak adamı' Necip Uysal, kariyerinde birçok derbi maçta forma giydi. Beşiktaş'ta 15 yıl önce oynamaya başlayan ve ilk olarak orta sahada forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, zaman içerisinde takımda nerede ihtiyaç varsa orada oynamaya başladı. Son dönemlerinde sadece stoper olarak forma giyen deneyimli isim, savunmada birçok eksiğin bulunduğu takımında derbi öncesi ana isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, son 3 sezondaki bek performansıyla sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'deki performansıyla Milli Takım için de oldukça önemli isimlerinden biri olan Ferdi, derbide sol kanatta savunmada ve hücumda sergileyeceği oyunla dev maçta öne çıkmaya aday oyunculardan biri.
GEDSON FERNANDES
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, derbi öncesi Rıza Çalımbay'ın en çok güvendiği isimlerden biri. Portekizli futbolcunun performansında zaman zaman dalgalanma yaşasa da, Gedson derbi maçının farklı atmosferinde kendisinden beklenen farklı performansı ortaya koyabilir. Gedson'un derbide İsmail Yüksek ve Fred'li Fenerbahçe orta sahasına karşı sergileyeceği performans derbinin sonucuna doğrudan etki edebilir.
FRED
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Fred, geçen sürede sarı-lacivertlilerin olmazsa olmazı haline geldi. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcunun sahada olduğu 15 maçı kazanırken, sakatlandığında önemi daha da ortaya çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu derbide de takımının en önemli kozlarından biri olacak.
CENK TOSUN
Derbi maçlarda kritik gollere imza atan Cenk Tosun, Dolmabahçe'de yine takımının en önemli kozlarından biri olacak. Beşiktaş Stadyumu'nda en çok gol atan futbolcu olan deneyimli isim, sol kanattan Vincent Aboubakar'a vereceği destekle yine fileleri sarsmaya çalışacak.
DUSAN TADIC
Fenerbahçe'nin derbide en çok güvendiği isimlerden biri Dusan Tadic. Sarı-lacivertli takımın saha içindeki liderlerinden biri olan Dusan Tadic, kariyerinde sayısız derbiye çıktı. Beşiktaş maçından önce basın mensuplarına, 'Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmak için takım olarak en iyisini yapacağız. Bir takım arkadaşım bana, 'Derbi maçlarda neredeyse göz rengin değişiyor. O kadar motive oluyorsun' demişti. Bu tür maçlarda çok fazla efor göstermek gerekiyor' diyen deneyimli isim takımının en önemli gol ayaklarından biri olacak.
VINCENT ABOUBAKAR
Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde hücumdaki en büyük kozu Vincent Aboubakar olacak. Fenerbahçe derbilerindeki performansıyla dikkat çeken Kamerunlu golcü, şu ana kadar sarı-lacivertli takıma rakip olduğu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Aboubakar, cumartesi günü de Fenerbahçe derbilerindeki gol sayısını yükseltmek için sahada olacak.
EDIN DZEKO
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki gol için en güvendiği isim Edin Dzeko olacak. Fenerbahçe forması altında şu ana kadar 19 maçta 13 gol atan ve 7 asist yapan Bosnalı futbolcu, gol kadar takım arkadaşlarına oyun içinde yapacağı servislerle de Fenerbahçe adına kilit bir rol oynayacak.