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DUSAN TADIC

Fenerbahçe'nin derbide en çok güvendiği isimlerden biri Dusan Tadic. Sarı-lacivertli takımın saha içindeki liderlerinden biri olan Dusan Tadic, kariyerinde sayısız derbiye çıktı. Beşiktaş maçından önce basın mensuplarına, 'Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmak için takım olarak en iyisini yapacağız. Bir takım arkadaşım bana, 'Derbi maçlarda neredeyse göz rengin değişiyor. O kadar motive oluyorsun' demişti. Bu tür maçlarda çok fazla efor göstermek gerekiyor' diyen deneyimli isim takımının en önemli gol ayaklarından biri olacak.