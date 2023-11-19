İstanbul'da yağış ve fırtına Sarıyer'deki Rumelifeneri Mahallesi'nde etkili oldu.
İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Sarıyer'de Garipçe ve Rumelifeneri mahallelerindeki bazı restoran ve işletmelerde yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluştu, bazı ağaçlar yola devrilirken bazıları da yan yattı.
Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Urfa Sokak'ta üst kısmında çocuk parkı bulunan, inşaat çalışması yapılacak eğimli arazide yağışın da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, toprak kayması olan alanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.
Şile'de şiddetli yağışın etkisiyle derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı, fırtınada ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi birçok eşya suyla birlikte dışarı sürüklendi. Bazı araçlar da hasar oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle Avcılar'da İstiklal Caddesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ile belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerince parçalara ayrılan ağaç yerden kaldırıldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına Şile ilçesinde de etkili oldu.