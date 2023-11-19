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İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Sarıyer'de Garipçe ve Rumelifeneri mahallelerindeki bazı restoran ve işletmelerde yağış ve fırtına nedeniyle hasar oluştu, bazı ağaçlar yola devrilirken bazıları da yan yattı.