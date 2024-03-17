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'TCG Preveze, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda tevdi edilecek herhangi bir görevi sorunsuz bir şekilde yerine getirmeye muktedirdir. Benim tecrübelerime göre, TCG Preveze, çok sığ sulardan okyanusun derinliklerine, kutup bölgelerinden tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilecek bir denizaltıdır. Sahip olduğu modern milli sensör sistemleri ve milli torpidomuz AKYA'nın ateş gücü ile oldukça caydırıcı bir platformdur.'