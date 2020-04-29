Fenerbahçe, teknik direktör konusunda vites yükseltti... Sarı lacivertliler, son olarak Ersun Yanal ile çalışırken, Yanal'ın ardından sezonu yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile kapacağını duyurmuştu.
Fotomaç'ın haberine göre Süper Lig devi, koronavirüs pandemisi nedeniyle lige verilen arada teknik direktör konusunda bir çok isimle temasa geçerken, son olarak Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'te görev alan Nenaj Bjelica isminde yoğunlaşmıştı.
Dinamo ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'nin eksenine giren teknik adam, sarı lacivertlilere yeşil ışık yakarken, müzakerelerde olumlu görüş sergilemişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hırvat basınından konunun detaylarına ilişkin önemli bilgiler geldi.
Mondo.ba adlı internet sitesi, okuyucularına aktardığı haberde Nenad Bjelica - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli ayrıntıları okuyucularına aktardı.
Öte yandan Hırvat basını, Nenad Bjelica'nın sarı lacivertlilerden alacağı maaşı da okuyucularıyla paylaştı.
Konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;
Edinilen bilgilere göre Nenaj Bjelica, Fenerbahçe'den yılda 1,5 - 2 milyon euro arası bir maaş talep etti.'
'Yaklaşık 10 gün öncesinde kadar Dinamo Zagreb, Nenad Bjelica gibi büyük bir antrenörü kovmaya karar verdi.
Çünkü kulüpteki maaş kesintileri canına tak etmişti. Bjelica, bu kesintiler karşısında sesini yüksek sesle çıkartınca, Hırvat kulübü onunla yollarını ayırdı.
unun ardından Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda onunla görüşmelere başladı.
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu koşullardan çok memnun olduğunu belirtse de, net bir yorum yapmak istemedi. Türk devinin onda çok ısrarcı olduğu açıktır.
'FENERBAHÇE UMUTSUZDU'
Tüm sezon umutsuzdular (Fenerbahçe). Şampiyonluk potasında değiller ve 7. sıradalar. Ersun Yanal, Mart ayının başında ayrıldı ve o günden bu yana teknik direktörlük koltuğu boşta.
Sarı lacivertliler, Marco Giampaolo, Blanc, Marcelino gibi hocaları aday listesinde koydu.
BJELICA İÇİN BÜYÜK AVANTAJ...
Ancak, Bjelica için büyük bir avantaj var. Geçen sezon Hırvat hocanın başındaki Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'yi 4-1 gibi ezici bir üstünlükle mağlup etti. Bu, onun için bir referans.
NENAJ BJELICA KİMDİR?
20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Osijek şehrinde gelen Bjelica, 4-3-3 taktiğini benimseyen bir teknik adam profili olarak karşımıza çıkıyor.
Antrenörlük kariyerine Avusturya'nın FC Kärnten takımında başlayan Bjelica, daha sonra sırasıyla; FC Lustenau, Wolfsberger AC, FK Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb takımlarını çalıştırdı.
ZAGREB İLE BÜYÜK BAŞARI
Öte yandan Bjelica, Dinamo Zagreb ile büyük bir başarı yakalayarak 99 karşılaşmada 2,30 puan ortalamasını yakalamıştı.