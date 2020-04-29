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BJELICA İÇİN BÜYÜK AVANTAJ...

Ancak, Bjelica için büyük bir avantaj var. Geçen sezon Hırvat hocanın başındaki Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'yi 4-1 gibi ezici bir üstünlükle mağlup etti. Bu, onun için bir referans.