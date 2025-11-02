Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbiden 10 dikkat çeken istatistik...
139. RANDEVU
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 49-44 üstünlüğü bulunuyor (45B).
BEŞİKTAŞ EVİNDE ZOR KAYBEDİYOR
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının birini kaybeden Beşiktaş (4G 5B), tek mağlubiyetini Aralık 2023'te 3-1'lik skorla aldı.
SON 4 MAÇTA 2-2
Beşiktaş'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Fenerbahçe (2M), daha önceki 16 karşılaşmadaki galibiyet sayısını yakalamak için sahaya çıkacak (3G 8B 5M).
KASIM 2024'TEN SONRA İLK OLACAK MI?
Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Gençlerbirliği'nden alan Beşiktaş (3G), üst üste iki iç saha karşılaşmasını puansız geçtiği son dönemi Giovanni van Bronckhorst'un son iki karşılaşmasında yaşadı (Kasım 2024).
F.BAHÇE DEPLASMANLARDA ZORLANIYOR
Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı beş maçın sadece ikisini kazanan Fenerbahçe (3B), iki galibiyetini de 3+ gol attığı karşılaşmalarda aldı (4-0 vs Gaziantep FK & 3-1 vs Gençlerbirliği).
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİP PUAN KAYBEDİYOR
Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda Beşiktaş'tan (7) daha fazla puan kaybeden tek takım Gençlerbirliği (8). Şu ana kadar en kısa süre skor dezavantajı yaşayan ekip ise Fenerbahçe (54 dakika).
İLK 15 DAKİKALARDA ÇOK GOL ATIYORLAR
Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'den (4) daha fazla gol atan tek takım Beşiktaş (5). Bu rekabette atılan son 41 golün sadece dördü bu aralıkta gelirken; sarı-lacivertliler üç, siyah-beyazlılar ise bir kez ilk çeyrek saatlik dilimde ağları havalandırdı.
CENGİZ ÜNDER: F.BAHÇE'YE 2 GOL
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son dört golünün ikisinin sahibi olan Cengiz Ünder, profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu altı resmi maçtaki iki golünü de Nisan 2017'de İstanbul Başakşehir formasıyla kaydetti (Türkiye Kupası).
F.BAHÇE'NİN EN GOLCÜSÜ: EN-NESYRI
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe formasıyla ağları en fazla havalandıran oyuncu olan Youssef En-Nesyri (6), geçen sezondan bu yana Victor Osimhen ile birlikte en fazla karşılaşmada 2+ gol atan isim konumunda (7 maç).
SERGEN YALÇIN vs. FENERBAHÇE
Fenerbahçe'ye rakip olduğu son altı Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini (3G 2B) son karşılaşmada Antalyaspor ile alan Sergen Yalçın (0-2; Şubat 2024), sarı-lacivertlilere üst üste iki kez mağlup olduğu tek dönemi ilk iki karşılaşmasında yaşadı (Mart 2014 & Mayıs 2015).