İLK 15 DAKİKALARDA ÇOK GOL ATIYORLAR

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'den (4) daha fazla gol atan tek takım Beşiktaş (5). Bu rekabette atılan son 41 golün sadece dördü bu aralıkta gelirken; sarı-lacivertliler üç, siyah-beyazlılar ise bir kez ilk çeyrek saatlik dilimde ağları havalandırdı.