Dev maç öncesi nefesler tutuldu! İşte öne çıkan istatistikler

Dev maç öncesi nefesler tutuldu! İşte öne çıkan istatistikler
2 Kasım 2025 Pazar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın istatistiklerini derledik. İşte detaylar...

<p>Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbiden 10 dikkat çeken istatistik...</p>
1
/
11

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbiden 10 dikkat çeken istatistik...

<p><b>139. RANDEVU</b></p><p>Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 49-44 üstünlüğü bulunuyor (45B).</p>
2
/
11

139. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 49-44 üstünlüğü bulunuyor (45B).

<p><b>BEŞİKTAŞ EVİNDE ZOR KAYBEDİYOR</b></p><p>Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının birini kaybeden Beşiktaş (4G 5B), tek mağlubiyetini Aralık 2023'te 3-1'lik skorla aldı.</p>
3
/
11

BEŞİKTAŞ EVİNDE ZOR KAYBEDİYOR

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının birini kaybeden Beşiktaş (4G 5B), tek mağlubiyetini Aralık 2023'te 3-1'lik skorla aldı.

<p><b>SON 4 MAÇTA 2-2</b></p><p>Beşiktaş'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Fenerbahçe (2M), daha önceki 16 karşılaşmadaki galibiyet sayısını yakalamak için sahaya çıkacak (3G 8B 5M).</p>
4
/
11

SON 4 MAÇTA 2-2

Beşiktaş'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Fenerbahçe (2M), daha önceki 16 karşılaşmadaki galibiyet sayısını yakalamak için sahaya çıkacak (3G 8B 5M).

<p><b>KASIM 2024'TEN SONRA İLK OLACAK MI?</b></p><p>Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Gençlerbirliği'nden alan Beşiktaş (3G), üst üste iki iç saha karşılaşmasını puansız geçtiği son dönemi Giovanni van Bronckhorst'un son iki karşılaşmasında yaşadı (Kasım 2024).</p>
5
/
11

KASIM 2024'TEN SONRA İLK OLACAK MI?

Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Gençlerbirliği'nden alan Beşiktaş (3G), üst üste iki iç saha karşılaşmasını puansız geçtiği son dönemi Giovanni van Bronckhorst'un son iki karşılaşmasında yaşadı (Kasım 2024).

<p><b>F.BAHÇE DEPLASMANLARDA ZORLANIYOR</b></p><p>Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı beş maçın sadece ikisini kazanan Fenerbahçe (3B), iki galibiyetini de 3+ gol attığı karşılaşmalarda aldı (4-0 vs Gaziantep FK & 3-1 vs Gençlerbirliği).</p>
6
/
11

F.BAHÇE DEPLASMANLARDA ZORLANIYOR

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı beş maçın sadece ikisini kazanan Fenerbahçe (3B), iki galibiyetini de 3+ gol attığı karşılaşmalarda aldı (4-0 vs Gaziantep FK & 3-1 vs Gençlerbirliği).

<p><b>BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİP PUAN KAYBEDİYOR</b></p><p>Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda Beşiktaş'tan (7) daha fazla puan kaybeden tek takım Gençlerbirliği (8). Şu ana kadar en kısa süre skor dezavantajı yaşayan ekip ise Fenerbahçe (54 dakika).</p>
7
/
11

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇİP PUAN KAYBEDİYOR

Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda Beşiktaş'tan (7) daha fazla puan kaybeden tek takım Gençlerbirliği (8). Şu ana kadar en kısa süre skor dezavantajı yaşayan ekip ise Fenerbahçe (54 dakika).

<p><b>İLK 15 DAKİKALARDA ÇOK GOL ATIYORLAR</b></p><p>Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'den (4) daha fazla gol atan tek takım Beşiktaş (5). Bu rekabette atılan son 41 golün sadece dördü bu aralıkta gelirken; sarı-lacivertliler üç, siyah-beyazlılar ise bir kez ilk çeyrek saatlik dilimde ağları havalandırdı.</p>
8
/
11

İLK 15 DAKİKALARDA ÇOK GOL ATIYORLAR

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'den (4) daha fazla gol atan tek takım Beşiktaş (5). Bu rekabette atılan son 41 golün sadece dördü bu aralıkta gelirken; sarı-lacivertliler üç, siyah-beyazlılar ise bir kez ilk çeyrek saatlik dilimde ağları havalandırdı.

<p><b>CENGİZ ÜNDER: F.BAHÇE'YE 2 GOL</b></p><p>Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son dört golünün ikisinin sahibi olan Cengiz Ünder, profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu altı resmi maçtaki iki golünü de Nisan 2017'de İstanbul Başakşehir formasıyla kaydetti (Türkiye Kupası).</p>
9
/
11

CENGİZ ÜNDER: F.BAHÇE'YE 2 GOL

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son dört golünün ikisinin sahibi olan Cengiz Ünder, profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu altı resmi maçtaki iki golünü de Nisan 2017'de İstanbul Başakşehir formasıyla kaydetti (Türkiye Kupası).

<p><b>F.BAHÇE'NİN EN GOLCÜSÜ: EN-NESYRI</b></p><p>Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe formasıyla ağları en fazla havalandıran oyuncu olan Youssef En-Nesyri (6), geçen sezondan bu yana Victor Osimhen ile birlikte en fazla karşılaşmada 2+ gol atan isim konumunda (7 maç).</p>
10
/
11

F.BAHÇE'NİN EN GOLCÜSÜ: EN-NESYRI

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe formasıyla ağları en fazla havalandıran oyuncu olan Youssef En-Nesyri (6), geçen sezondan bu yana Victor Osimhen ile birlikte en fazla karşılaşmada 2+ gol atan isim konumunda (7 maç).

<p><b>SERGEN YALÇIN vs. FENERBAHÇE</b></p><p>Fenerbahçe'ye rakip olduğu son altı Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini (3G 2B) son karşılaşmada Antalyaspor ile alan Sergen Yalçın (0-2; Şubat 2024), sarı-lacivertlilere üst üste iki kez mağlup olduğu tek dönemi ilk iki karşılaşmasında yaşadı (Mart 2014 & Mayıs 2015).</p>
11
/
11

SERGEN YALÇIN vs. FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye rakip olduğu son altı Süper Lig maçındaki tek mağlubiyetini (3G 2B) son karşılaşmada Antalyaspor ile alan Sergen Yalçın (0-2; Şubat 2024), sarı-lacivertlilere üst üste iki kez mağlup olduğu tek dönemi ilk iki karşılaşmasında yaşadı (Mart 2014 & Mayıs 2015).
