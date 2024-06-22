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Dev maça saatler kaldı! Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz

Dev maça saatler kaldı! Dortmund sokakları yine kırmızı-beyaz
22 Haziran 2024 Cumartesi

A Milli Futbol Takımı saat 19.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını ilk maçta olduğu gibi kırmızı-beyaza boyadı. İşte o görseller...

<p>A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.</p>
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

<p>Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.</p>
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.

<p>Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe'de toplandı.</p>
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Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe'de toplandı.

<p>Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.</p>
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Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

<p>Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.</p>
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Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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