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‘BAYBURT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE’

Yüzde 58'i tamamlanan tünelde inceleme yapan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ederek, 'Böyle büyük bir projeyi hayata geçirmek için ekiplerimiz yoğun bir çaba harcıyor, ülkemiz açısından gurur verici bir proje oldu. Kop Dağı Tüneli, Bayburt için de çok önemli bir projedir.