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  • Dev proje iki bölgemizi birbirine bağlayacak: 60 dakikalık süre 10'a inecek

Dev proje iki bölgemizi birbirine bağlayacak: 60 dakikalık süre 10'a inecek

Dev proje iki bölgemizi birbirine bağlayacak: 60 dakikalık süre 10'a inecek
30 Temmuz 2020 Perşembe

'En uzun demir yolu tüneli'nde çalışmalar hızla sürüyor.

<p>Güneydoğu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yer alan ve 'en uzun demir yolu tüneli' olarak nitelendirilen çift tüplü tünelin bir tüpünde delme işlemi tamamlandı.<br></p>
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Güneydoğu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yer alan ve 'en uzun demir yolu tüneli' olarak nitelendirilen çift tüplü tünelin bir tüpünde delme işlemi tamamlandı.

<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı kapsamında yürütülen çalışmalar AA muhabirince görüntülendi.</p>
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı kapsamında yürütülen çalışmalar AA muhabirince görüntülendi.

<p>Projenin bir bölümü olan Bahçe-Nurdağı Demiryolu Tünel Projesi'nde yer alan çift tüplü tünelin bir tüpünün inşaatında delme işlemleri tamamlandı, diğer tüpte ise devam ediyor.</p>
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Projenin bir bölümü olan Bahçe-Nurdağı Demiryolu Tünel Projesi'nde yer alan çift tüplü tünelin bir tüpünün inşaatında delme işlemleri tamamlandı, diğer tüpte ise devam ediyor.

<p>Çift tüplü tünelin hizmete girmesinin ardından Bahçe-Nurdağı'ndaki mevcut hat uzunluğu 32 kilometreden 17 kilometreye düşecek.</p>
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Çift tüplü tünelin hizmete girmesinin ardından Bahçe-Nurdağı'ndaki mevcut hat uzunluğu 32 kilometreden 17 kilometreye düşecek.

<p>Proje, 16 köprü, 84 menfez ve 7 alt/üst geçit yapılarını kapsıyor.</p>
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Proje, 16 köprü, 84 menfez ve 7 alt/üst geçit yapılarını kapsıyor.

<p>Yaklaşık 60 km/s olan işletme hızını 160 km/s'ye çıkacak projeyle yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya inecek.</p><p>(AA)</p>
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Yaklaşık 60 km/s olan işletme hızını 160 km/s'ye çıkacak projeyle yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya inecek.

(AA)

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