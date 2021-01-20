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Lapseki sahiline balık tutmaya gelen öğretmen Gürcan Şen ise “Köprüde güzel bir görsel şölen var. Bizde hem bunun keyfini çıkartıyoruz hem de keyifle balık tutuyoruz. Duble bir keyif oluyor bizim için. Lapseki’den, Gelibolu’dan, Eceabat'tan görülebiliyor. Gayet güzel oldu, çok memnunuz. Yapanlardan da Allah razı olsun' diye konuştu.