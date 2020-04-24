İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9794
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    389.141
  • BIST100
    99123.5
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Devlet başkanı önlemlere karşı çıkıyor ama... O ülkede görüntüler korku filmi gibi!

Devlet başkanı önlemlere karşı çıkıyor ama... O ülkede görüntüler korku filmi gibi!

Devlet başkanı önlemlere karşı çıkıyor ama... O ülkede görüntüler korku filmi gibi!
24 Nisan 2020 Cuma

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da koronavirüsten can kayıpları 3 bini aştı. Ülkenin Manaus kentinde salgında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömüldü. Kentin valisi durumu korku filmi olarak nitelendirdi. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ise önlemlere karşı çıkmaya devam ediyor.

<p>Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.</p>
1
/
16

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.

<p>Güney Amerika'ya da sıçrayan salgın en çok Brezilya'da etkisini gösteriyor. Ülkede vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı.</p>
2
/
16

Güney Amerika'ya da sıçrayan salgın en çok Brezilya'da etkisini gösteriyor. Ülkede vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı.

<p>Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 300'ün üzerine çıktı.</p>
3
/
16

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 300'ün üzerine çıktı.

<p>Ülkede Devlet Başkanı Jair Bolsonaro önlemlere karşı çıkarken salgın Brezilyalıları öldürmeye devam ediyor.</p>
4
/
16

Ülkede Devlet Başkanı Jair Bolsonaro önlemlere karşı çıkarken salgın Brezilyalıları öldürmeye devam ediyor.

<p>Ülkenin yüzölçümü olarak en büyük eyaleti Amazonas'a bağlı Manaus kentinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı.</p>
5
/
16

Ülkenin yüzölçümü olarak en büyük eyaleti Amazonas'a bağlı Manaus kentinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı.

<p>Kentin valisi Virgilio Neto yaşananları 'korku filmi' olarak nitelendirdi. Vali Neto, 'Acil olağanüstü hal durumunu geride bıraktı tam bir felaket yaşıyoruz' dedi.</p>
6
/
16

Kentin valisi Virgilio Neto yaşananları 'korku filmi' olarak nitelendirdi. Vali Neto, 'Acil olağanüstü hal durumunu geride bıraktı tam bir felaket yaşıyoruz' dedi.

<p>Amazonas eyaleti ülkede koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölge. Amazon yerlilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede vaka sayısı 2 bin 500 olarak açıklandı.</p>
7
/
16

Amazonas eyaleti ülkede koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölge. Amazon yerlilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgede vaka sayısı 2 bin 500 olarak açıklandı.

<p>Ancak uzmanlar eyaletteki düşük sağlık imkanları ve arazinin büyüklüğü nedeniyle gerçek rakamların 15 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Manaus kentinde yoğun bakım ünitelerinde yüzde 90'lara ulaştı.</p>
8
/
16

Ancak uzmanlar eyaletteki düşük sağlık imkanları ve arazinin büyüklüğü nedeniyle gerçek rakamların 15 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Manaus kentinde yoğun bakım ünitelerinde yüzde 90'lara ulaştı.

<p><b>DEVLET BAŞKANI ÖNLEM KARŞITI PROTESTO YAPTI</b></p><p>Brezilya günden güne salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olurken ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro pandemiyi küçümsemeye devam ediyor.</p>
9
/
16

DEVLET BAŞKANI ÖNLEM KARŞITI PROTESTO YAPTI

Brezilya günden güne salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olurken ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro pandemiyi küçümsemeye devam ediyor.

<p>Jair Bolsonaro hafta başında, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı.</p>
10
/
16

Jair Bolsonaro hafta başında, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katıldı.

<p>Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.</p>
11
/
16

Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.

<p>Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamada Covid-19'un 'küçük bir grip' olduğunu iddia etmişti. Jair Bolsonaro, salgınla mücadele için halka 'evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı. (NTV)</p>
12
/
16

Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamada Covid-19'un 'küçük bir grip' olduğunu iddia etmişti. Jair Bolsonaro, salgınla mücadele için halka 'evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı. (NTV)

13
/
16

14
/
16

15
/
16

16
/
16

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.