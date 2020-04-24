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Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamada Covid-19'un 'küçük bir grip' olduğunu iddia etmişti. Jair Bolsonaro, salgınla mücadele için halka 'evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı. (NTV)