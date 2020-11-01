İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Kasım 2020 Pazar / 15 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37

Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
01 Kasım 2020 Pazar

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve 2 gün önce hayatını kaybeden 32 yaşındaki FB TV spor spikeri Dilay Kemer, memleketi Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

<p>İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32), memleketi Antalya'da toprağa verildi. </p>
1
/
31

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32), memleketi Antalya'da toprağa verildi. 

<p>Dilay Kemer'in, babasından tarhana çorbası istediği, ancak içemeden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.</p>
2
/
31

Dilay Kemer'in, babasından tarhana çorbası istediği, ancak içemeden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

<p>Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da hem okulunu bitirip hem de en çok yapmak istediği sunuculuk-spikerlik üzerine eğitim alan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'nin sunuculuğunu yapmaya başladı.</p>
3
/
31

Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da hem okulunu bitirip hem de en çok yapmak istediği sunuculuk-spikerlik üzerine eğitim alan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'nin sunuculuğunu yapmaya başladı.

<p>Bu süreçte kan kanserine yakalanan Kemer, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. </p>
4
/
31

Bu süreçte kan kanserine yakalanan Kemer, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. 

<p>Bir süre sonra halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede hastalığının nüksettiğini öğrenen Kemer, bu haberi sosyal medyadan paylaştı. </p>
5
/
31

Bir süre sonra halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede hastalığının nüksettiğini öğrenen Kemer, bu haberi sosyal medyadan paylaştı. 

<p>Kemer, hastalıkla mücadelesinin 4'üncü ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.</p>
6
/
31

Kemer, hastalıkla mücadelesinin 4'üncü ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemer'in cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine baba Hasan Kemer (62), anne Serap Sevin (55) ile çok sayıda yakını katıldı. 
7
/
31

Kemer'in cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine baba Hasan Kemer (62), anne Serap Sevin (55) ile çok sayıda yakını katıldı. 

<p>Yakınları Kemer'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. </p>
8
/
31

Yakınları Kemer'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. 

<p>Hasan Kemer, kızının çok mücadele ettiğini, güçlü durmasına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. </p>
9
/
31

Hasan Kemer, kızının çok mücadele ettiğini, güçlü durmasına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. 

<p>Acılı baba kızının hayalinin iyileştikten sonra memleketi Antalya'ya gelmek olduğunu belirterek, <b>'Kızım yakınlarına sarılıp burada yaşamayı planlıyordu. En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı'</b> dedi. </p>
10
/
31

Acılı baba kızının hayalinin iyileştikten sonra memleketi Antalya'ya gelmek olduğunu belirterek, 'Kızım yakınlarına sarılıp burada yaşamayı planlıyordu. En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı' dedi. 

<p>Kemer'in kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlanarak defnedileceği mezarlığa götürülmek istendi, ancak acılı anne musalla taşına çıkıp diz çökerek tabutun alınmasına izin vermedi. <br></p>
11
/
31

Kemer'in kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlanarak defnedileceği mezarlığa götürülmek istendi, ancak acılı anne musalla taşına çıkıp diz çökerek tabutun alınmasına izin vermedi. 

<p>Tabuta kimsenin dokunmasını istemeyen Serap Sevin, <b>'Kimse dokunmasın 2.5 yıl onun yanında ben vardım. Kimse yoktu. Dokunmayın'</b> diyerek tabuta sarıldı. </p>
12
/
31

Tabuta kimsenin dokunmasını istemeyen Serap Sevin, 'Kimse dokunmasın 2.5 yıl onun yanında ben vardım. Kimse yoktu. Dokunmayın' diyerek tabuta sarıldı. 

<p>Uzun süre gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etti.</p>
13
/
31

Uzun süre gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etti.

<p>Annenin ikna edilmesiyle Kemer'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. </p>
14
/
31

Annenin ikna edilmesiyle Kemer'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi. 

<p><b>DİLAY KEMER KİMDİR?</b></p><p><br></p><p>Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. </p>
15
/
31

DİLAY KEMER KİMDİR?


Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 

<p>Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. </p>
16
/
31

Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 

<p>2009 yılında kendine bir moda bloğu açan ve 2 yıl bu bloğu hobi olarak yürüten Kemer, bir reklam ajansında staja başladı. </p>
17
/
31

2009 yılında kendine bir moda bloğu açan ve 2 yıl bu bloğu hobi olarak yürüten Kemer, bir reklam ajansında staja başladı. 

Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi, hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.
18
/
31

Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi, hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

19
/
31

20
/
31

21
/
31

22
/
31

23
/
31

24
/
31

25
/
31

26
/
31

27
/
31

28
/
31

29
/
31

30
/
31

31
/
31

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.