9 / 15



Bacak, 'Her doğumla beraber hayvanat bahçesine heyecan geliyor. Bunlar bizim neşelerimiz. At ırkından olan zebraları, ot, kaba yem, arpayla besliyoruz. Yavru şu an sadece anne sütü alıyor. Bir aydan sonra o da anne ve babası gibi beslenmeye başlayacak.' diye konuştu.