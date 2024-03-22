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Yağmurlu ve soğuk havalarda vatandaşların duygularını daha çok sömürmek için küçük yaştaki çocukları da dilenmeye getiren dilenciler, ekiplerin çalışması ile suçüstü yakalandı. Araçlara bindirilen dilenciler Dilenci Toplama Merkezi'ne götürüldü. Yapılan üst aramalarında bazı dilencilerin üzerinden az miktarda para çıkarken, bazılarının ise paraları istavrit balığı dolu poşete (500 TL) ve Ramazan pidesinin içerisine (300 TL) sakladığı tespit edildi. Üst aramasında bulunan paralara el konulurken, dilencilere de idari para cezası uygulandı.