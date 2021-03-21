Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır rüzgarı esti. Yaptığı 6 kurtarışla 1-1 sona eren maça damga vuran Altay, alınan 1 puanda başrol oynadı.
Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynayan 22 yaşındaki kaleci, 90 dakikanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Vida'nın golüne engel olamamasına rağmen Beşiktaş hücumcularının yüzde yüzlük pozisyonlarında kalesini gole kapatan yıldız eldiven, Fenerbahçe taraftarını da mest etti. Altay için sosyal medyada binlerce övgü dolu tweet atıldı.
ALTAY BAYINDIR MAÇA DAMGA VURDU
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlardan sonuç alamadı.
15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
LJAJIC, ALTAY'A TAKILDI
26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.
ALTAY, ATIBA'YA DA İZİN VERMEDİ!
27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
ALTAY BAYINDIR'DAN ŞOK TEPKİ
Maçın ikinci yarısında Aboubakar ile Beşiktaş gole çok yaklaştı, Altay mükemmel kurtardı. Savunmaya kızan Altay, direği tekmeledi. Altay bu pozisyonun ardından sinirlendi.
ALTAY, ABOUBAKA'A YİNE İZİN VERMEDİ
Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı! Aboubakar, Tisserand'a harika bir çalım attı. Karşı karşıya pozisyonda Altay kurtardı!
Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'yi ayakta tutan ve yaptığı 6 kurtarışla maça damga vuran Altay Bayındır, 90 dakikanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Altay Bayındır'ı maç sonu Volkan Demirel kucakladı...
Fenerbahçe derbiden 1 puanla ayrılırken milli aradan sonra Denizlispor ile evinde karşılaşacak.