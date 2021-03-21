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Vida'nın golüne engel olamamasına rağmen Beşiktaş hücumcularının yüzde yüzlük pozisyonlarında kalesini gole kapatan yıldız eldiven, Fenerbahçe taraftarını da mest etti. Altay için sosyal medyada binlerce övgü dolu tweet atıldı.

