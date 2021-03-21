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  • Direkleri tekmeledi! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Altay Bayındır'ı Volkan Demirel sakinleştirdi

Direkleri tekmeledi! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Altay Bayındır'ı Volkan Demirel sakinleştirdi

Direkleri tekmeledi! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Altay Bayındır'ı Volkan Demirel sakinleştirdi
21 Mart 2021 Pazar

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damga vurdu! Maç sonu Volkan Demirel ile...

<p>Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır rüzgarı esti. Yaptığı 6 kurtarışla 1-1 sona eren maça damga vuran Altay, alınan 1 puanda başrol oynadı. </p>
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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır rüzgarı esti. Yaptığı 6 kurtarışla 1-1 sona eren maça damga vuran Altay, alınan 1 puanda başrol oynadı.

<p>Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynayan 22 yaşındaki kaleci, 90 dakikanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.</p>
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Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynayan 22 yaşındaki kaleci, 90 dakikanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

<p>Vida'nın golüne engel olamamasına rağmen Beşiktaş hücumcularının yüzde yüzlük pozisyonlarında kalesini gole kapatan yıldız eldiven, Fenerbahçe taraftarını da mest etti. Altay için sosyal medyada binlerce övgü dolu tweet atıldı.<br></p>
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Vida'nın golüne engel olamamasına rağmen Beşiktaş hücumcularının yüzde yüzlük pozisyonlarında kalesini gole kapatan yıldız eldiven, Fenerbahçe taraftarını da mest etti. Altay için sosyal medyada binlerce övgü dolu tweet atıldı.

<p><b>ALTAY BAYINDIR MAÇA DAMGA VURDU </b></p>
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ALTAY BAYINDIR MAÇA DAMGA VURDU

<p>Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlardan sonuç alamadı.</p>
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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlardan sonuç alamadı.

<p>15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.</p>
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15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

<p><b>LJAJIC, ALTAY'A TAKILDI </b></p><p>26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.</p>
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LJAJIC, ALTAY'A TAKILDI

26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.

<p><b>ALTAY, ATIBA'YA DA İZİN VERMEDİ! </b></p><p>27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.</p>
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ALTAY, ATIBA'YA DA İZİN VERMEDİ!

27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

<p><b>ALTAY BAYINDIR'DAN ŞOK TEPKİ </b></p><p>Maçın ikinci yarısında Aboubakar ile Beşiktaş gole çok yaklaştı, Altay mükemmel kurtardı. Savunmaya kızan Altay, direği tekmeledi. Altay bu pozisyonun ardından sinirlendi.</p>
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ALTAY BAYINDIR'DAN ŞOK TEPKİ

Maçın ikinci yarısında Aboubakar ile Beşiktaş gole çok yaklaştı, Altay mükemmel kurtardı. Savunmaya kızan Altay, direği tekmeledi. Altay bu pozisyonun ardından sinirlendi.

<p><b>ALTAY, ABOUBAKA'A YİNE İZİN VERMEDİ </b></p><p>Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı! Aboubakar, Tisserand'a harika bir çalım attı. Karşı karşıya pozisyonda Altay kurtardı!</p>
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ALTAY, ABOUBAKA'A YİNE İZİN VERMEDİ

Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı! Aboubakar, Tisserand'a harika bir çalım attı. Karşı karşıya pozisyonda Altay kurtardı!

<p>Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'yi ayakta tutan ve yaptığı 6 kurtarışla maça damga vuran Altay Bayındır, 90 dakikanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.</p>
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Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'yi ayakta tutan ve yaptığı 6 kurtarışla maça damga vuran Altay Bayındır, 90 dakikanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

<p>Altay Bayındır'ı maç sonu Volkan Demirel kucakladı...</p>
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Altay Bayındır'ı maç sonu Volkan Demirel kucakladı...

<p>Fenerbahçe derbiden 1 puanla ayrılırken milli aradan sonra Denizlispor ile evinde karşılaşacak.</p>
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Fenerbahçe derbiden 1 puanla ayrılırken milli aradan sonra Denizlispor ile evinde karşılaşacak.

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