İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8

Diyarbakır'da ilk kez görüldü!

Diyarbakır'da ilk kez görüldü!
19 Nisan 2020 Pazar

Diyarbakır'da ilk kez 'bıyıklı kamışçın' görüldü (DHA)

<p>AFRİKA, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın türü kuş, Diyarbakır'da ilk kez görüntülendi.</p>
1
/
5

AFRİKA, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın türü kuş, Diyarbakır'da ilk kez görüntülendi.

<p>Diyarbakır'ın UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu ve şimdiye dek 200 dolayında farklı kuş türünün görüldüğü Dicle Vadisi'nde yeni bir kuş türü daha tespit edildi.</p>
2
/
5

Diyarbakır'ın UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nin bulunduğu ve şimdiye dek 200 dolayında farklı kuş türünün görüldüğü Dicle Vadisi'nde yeni bir kuş türü daha tespit edildi.

<p>Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın, Dicle Nehri kıyısındaki bataklık alanda ilk kez görüldü. </p>
3
/
5

Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarındaki bataklık ve sazlıklarda yaşayan bıyıklı kamışçın, Dicle Nehri kıyısındaki bataklık alanda ilk kez görüldü. 

<p>Bataklık ve sazlık alanlarda yaşayan, başta kın kanatlıları olmak üzere böcek ve tohumlarla beslenen bıyıklı kamışçın, nisan ayından haziran ayına kadar bulunduğu bölgelerde yuvasına 3 ile 5 yumurta bırakıyor.</p>
4
/
5

Bataklık ve sazlık alanlarda yaşayan, başta kın kanatlıları olmak üzere böcek ve tohumlarla beslenen bıyıklı kamışçın, nisan ayından haziran ayına kadar bulunduğu bölgelerde yuvasına 3 ile 5 yumurta bırakıyor.

<p>. Kuşların kuluçka süresi 14-15 gün arasında değişebiliyor.</p>
5
/
5

. Kuşların kuluçka süresi 14-15 gün arasında değişebiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.