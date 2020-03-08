İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601

Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor

Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor
08 Mart 2020 Pazar

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki asırlık mağaralar görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı, tarihi mağaraların restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor.

Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ambarçay Mahallesi’ndeki oyma mağaralar, asırlara meydana okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı.
1
/
10

Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ambarçay Mahallesi’ndeki oyma mağaralar, asırlara meydana okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı.

Yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılan mağaralar keşfedilmeyi bekliyor.
2
/
10

Yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılan mağaralar keşfedilmeyi bekliyor.

Mehmet Şanlı adlı vatandaş, köylülerin büyük bir bölümünün büyük şehirlere göç ettiğini söyledi.
3
/
10

Mehmet Şanlı adlı vatandaş, köylülerin büyük bir bölümünün büyük şehirlere göç ettiğini söyledi.

Eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktaran Şanlı, 'Hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ahırlarda yaşıyormuş...
4
/
10

Eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktaran Şanlı, 'Hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ahırlarda yaşıyormuş...

Günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor mağaralar...
5
/
10

Günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor mağaralar...

O da bahar aylarında göçerler hayvanları ile geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor...
6
/
10

O da bahar aylarında göçerler hayvanları ile geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor...

Mağraların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz' dedi.
7
/
10

Mağraların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz' dedi.

8
/
10

9
/
10

10
/
10

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.