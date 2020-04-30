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'Çok güzel bir bitki grubudur ve fotoğraflara konu olan bitkilerden biridir. Çocukken meyvesini üflediğimizde uçmalarını sağlardık. Bunları uçuran şey meyvelerindeki tüysü yapıdır, bu tüysü yapıya popus adını veriyoruz. Bunların yayılmalarında rüzgar oldukça etkili, bunlar rüzgarda kendilerini bıraktıklarında popus sayesinde döne döne toprağa ulaşırlar, su buldukları takdirde çimlenerek yeni taraxacumları meydana getirerek hayatlarına devam ederler.'