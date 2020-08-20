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TÜRKİYE'NİN TEZİNİ DESTEKLEYEN ULUSLARARASI TAHKİM KARARLARI

Doğu Akdeniz satrancında Türkiye'nin 'şah-mat' hamlesi niteliğindeki deniz alanlarını belirleyen Türkiye-Libya anlaşması büyük etki uyandırdı. Uzun süre sessizliğe gömülen Yunanistan buna Mısır ile imzaladıkları korsan bir anlaşma ile karşılık verdi. Peki Türkiye'nin tezlerini destekleyen Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Tahkim Kararları var mı? İşte Clash Report'un haritalarla sınırları gösterdiği 7 örnek karar.