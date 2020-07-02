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Doğu Anadolu'nun bereketli toprakları havadan görüntülendi

Doğu Anadolu'nun bereketli toprakları havadan görüntülendi
02 Temmuz 2020 Perşembe

Iğdır ve Kars'ta, havadan görüntülenen hasat çalışmaları güzel görüntüler oluştu (AA)

<p>Vatandaşların büyük bölümünün hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağladığı bölgedeki birçok tarla, arpa ve buğday ekilerek değerlendiriliyor.</p>
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Vatandaşların büyük bölümünün hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağladığı bölgedeki birçok tarla, arpa ve buğday ekilerek değerlendiriliyor.

<p>Bölgenin tahıl ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı kentlerden Kars ve Iğdır'da da özellikle yüksek rakımlı alanlardaki arazilere arpa ve buğday ekiliyor.</p>
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Bölgenin tahıl ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı kentlerden Kars ve Iğdır'da da özellikle yüksek rakımlı alanlardaki arazilere arpa ve buğday ekiliyor.

<p>Hasadı haziran ayının sonunda başlayıp temmuz ayında devam eden tarlalar, birbirinden farklı renklere bürünerek tarım arazilerini süslüyor.</p>
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Hasadı haziran ayının sonunda başlayıp temmuz ayında devam eden tarlalar, birbirinden farklı renklere bürünerek tarım arazilerini süslüyor.

<p>Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile havadan görüntülenen arpa ve buğday tarlaları, görülmeye değer görüntüler sunuyor.</p>
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Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile havadan görüntülenen arpa ve buğday tarlaları, görülmeye değer görüntüler sunuyor.

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