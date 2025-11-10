9 / 13



Ziyarete gelenlerden Mahir Ali Taş ise Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle üzücü bir gün olduğunu belirterek, 'Burada onu ziyarete geldik. İçimde bir kırıklık var bugünden dolayı. Bu kadar fazla insanın böyle büyük bir lideri yine hatırlıyor olması beni içten içe mutlu ediyor. Biz de sıraya girdik. Atatürk gerçekten çok büyük bir lider, dahi bir komutan ve bir ulusun önderi. Onu burada anmak benim için çok önemli bir şey.' diye konuştu.