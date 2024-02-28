Ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alınmasıyla, skandal kararların uygulandığı Türkiye'de yaşayan vatandaşların huzuruna kastedilmişti.
Ordu ve medya el ele vererek, 'darbeye zemin hazırlamak' için birçok kurgu habere imza atıyor, 'laiklik' ve 'irtica' hezeyanları manşetlerden düşmüyordu.
Seçilmiş hükümete el çektirilmesi, ordu, bürokrasi ve sivil hayata müdahale, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakıldığı, insanlık suçlarının işlendiği 28 Şubat darbesine, dönemin medyası tarafından işte bu manşetlerle destek verilmişti...
Medya patronu Aydın Doğan, Ertuğrul Özkök gibi gazeteciler üzerinden 'irtica' propagandasının medya ayağını yürütüyordu.