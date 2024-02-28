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Ordu ve medya el ele vererek, 'darbeye zemin hazırlamak' için birçok kurgu habere imza atıyor, 'laiklik' ve 'irtica' hezeyanları manşetlerden düşmüyordu.





Seçilmiş hükümete el çektirilmesi, ordu, bürokrasi ve sivil hayata müdahale, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakıldığı, insanlık suçlarının işlendiği 28 Şubat darbesine, dönemin medyası tarafından işte bu manşetlerle destek verilmişti...