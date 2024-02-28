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Dönemin medyası 28 Şubat darbesine bu manşetlerle destek verdi

Dönemin medyası 28 Şubat darbesine bu manşetlerle destek verdi
28 Şubat 2024 Çarşamba

28 Şubat darbesi Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 28 Şubat 1997 yılı döneminde Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Dönemin medyası 28 Şubat darbesine işte bu manşetlerle destek vermişti...

<p>Ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alınmasıyla, skandal kararların uygulandığı Türkiye'de yaşayan vatandaşların huzuruna kastedilmişti. </p>
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Ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alınmasıyla, skandal kararların uygulandığı Türkiye'de yaşayan vatandaşların huzuruna kastedilmişti.

<p>Ordu ve medya el ele vererek, 'darbeye zemin hazırlamak' için birçok kurgu habere imza atıyor, 'laiklik' ve 'irtica' hezeyanları manşetlerden düşmüyordu.<br><br></p><p>Seçilmiş hükümete el çektirilmesi, ordu, bürokrasi ve sivil hayata müdahale, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakıldığı, insanlık suçlarının işlendiği 28 Şubat darbesine, dönemin medyası tarafından işte bu manşetlerle destek verilmişti...</p>
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Ordu ve medya el ele vererek, 'darbeye zemin hazırlamak' için birçok kurgu habere imza atıyor, 'laiklik' ve 'irtica' hezeyanları manşetlerden düşmüyordu.

Seçilmiş hükümete el çektirilmesi, ordu, bürokrasi ve sivil hayata müdahale, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakıldığı, insanlık suçlarının işlendiği 28 Şubat darbesine, dönemin medyası tarafından işte bu manşetlerle destek verilmişti...

<p>Medya patronu Aydın Doğan, Ertuğrul Özkök gibi gazeteciler üzerinden 'irtica' propagandasının medya ayağını yürütüyordu.</p>
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Medya patronu Aydın Doğan, Ertuğrul Özkök gibi gazeteciler üzerinden 'irtica' propagandasının medya ayağını yürütüyordu.

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