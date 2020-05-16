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Dortmund - Schalke derbisinde sosyal mesafeli gol sevinci

Dortmund - Schalke derbisinde sosyal mesafeli gol sevinci
16 Mayıs 2020 Cumartesi

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Bundesliga'da heyecan Borussia Dortmund - Schalke 04 derbisiyle başladı. Ruhr derbisinde alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, bugün oynanan maçlarla başladı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, bugün oynanan maçlarla başladı.

<p>26'ncı hafta müsabakasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Signal Iduna Park'ta seyircisiz olarak karşı karşıya gelirken, iki takım futbolcuları ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı. </p>
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26'ncı hafta müsabakasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Signal Iduna Park'ta seyircisiz olarak karşı karşıya gelirken, iki takım futbolcuları ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı. 

<p>Borussia Dortmund Kulübü, futbolcularının maske ile yeşil zemin üzerindeki fotoğraflarını paylaşırken, 'Yeni Normal' başlığını attı.</p>
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Borussia Dortmund Kulübü, futbolcularının maske ile yeşil zemin üzerindeki fotoğraflarını paylaşırken, 'Yeni Normal' başlığını attı.

<p><b>SOSYAL MESAFELİ YEDEK KULÜBESİ</b><br></p><p><br></p><p>Almanya'da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı.</p>
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SOSYAL MESAFELİ YEDEK KULÜBESİ


Almanya'da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı.

<p>Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.</p>
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Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.

<p>Borussia Dortmund oyuncuları gol sevinci sırasında da sosyal mesafe kuralını uyguladılar.</p>
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Borussia Dortmund oyuncuları gol sevinci sırasında da sosyal mesafe kuralını uyguladılar.

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