Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.
Vodafone Park'ta yapılan kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye çıkarken, her futbolcu seçtiği şarkı eşliğinde kırmızı halıda boy gösterdi. Siyah-beyazlı takımda sıra Dorukhan Toköz'e geldiğinde, milli oyuncunun seçtiği şarkı tüm Beşiktaşlıları şaşkına çevirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı. Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Yeni sezonda Fenerbahçe'de en büyük değişiklik orta sahada gerçekleşecek. Sarı lacivertlilerde Gustavo ile yol ayrımına gidilecek. Bununla birlikte orta sahada Dorukhan Toköz takıma katılacak.
Emre Belözoğlu'nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen Dorukhan Toköz'e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak Beşiktaş devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.
Son iki sezondur Fenerbahçe'nin ve milli takımın jokeri durumundaki Ozan Tufan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Ozan'ın yeni adresi de belli...
Ozan yaklaşık 2 ay önce A Milliler'in Letonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında 'Oynamak istediğim lig; Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir' sözleriyle Ada'da oynamak istediğini net olarak ifade etmişti.
Ozan Tufan'ın boşluğunu yerini yakın arkadaşı Dorukhan Toköz'le dolduracak Fenerbahçe, 6 numara bölgesine de kesin olarak bir transfer yapacak. Ozan Tufan'ın Premier Lig'den ise iki ciddi talibi bulunuyor.
Crystal Palace ve Leicester City'in uzun süredir radarında olan yıldız oyuncunun milli takım formasıyla boy göstereceği EURO 2020 maçlarından sonra bu iki veya devreye girebilecek diğer kulüpler arasından tercihini yapıp imzayı atması bekleniyor.
2018 yılında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılarak Dereağzı'na alt yapıyla antrenmanlara yollanan Ozan Tufan'a o dönem Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın kucak açmıştı.
O dönem 22 yaşındaki Ozan Tufan'ın kafasına Premier Lig'i hedef olarak sokan Sergen Yalçın'ın onu bu şekilde motive ettiği ve İngiltere'ye gidebilmesi için mutlak suretle kendini toparlayıp milli takıma yükselmesi gerektiğini öğütlemişti. Ozan'ın yeni rotasında hedefe ulaşması için İngiltere'nin AB dışındaki ülkeler için koyduğu kritere uygun olmak büyük önem taşıyordu.
Bilindiği gibi İngiliz Federasyonu Premier Lig'e transfer için 'Oyuncunun kendi ülke milli takımlarının maçlarında yüzde 75 oynama, o ülkenin milli takımın dünya sıralamasında ilk 70'te olması' şartı bulunmakta.
Alanyaspor'da yeniden milli takıma seçilen ve bir daha milli takımı bırakmayan Ozan Tufan böylece artık müthiş çıkışını Premier Lig'le taçlandırmaya hazır hale gelmişti.
Hürriyet