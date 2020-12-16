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Dorukhan Toköz Beşiktaş'la ipleri kopardı!

Dorukhan Toköz Beşiktaş'la ipleri kopardı!
16 Aralık 2020 Çarşamba

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, önceki gün yönetimle bir kez daha görüştü. Taraflar arasında rakamsal olarak adeta uçurum var! Dorukhan artık Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın. İşte görüşmenin detayları...

<p><b>Beşiktaş</b>'ta <b>Dorukhan Toköz </b>şoku yaşanıyor.</p>
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşanıyor.

<p>Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. </p>
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Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. 

<p>Yönetim Dorukhan'a yıllık <b>7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira </b>olmak üzere<b> 3 yıllık</b> bir teklifte bulundu</p>
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Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu

<p><b>YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ</b></p><p><br></p><p>Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden<b> yıllık 15 milyon TL </b>garanti para istedi. </p>
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YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ


Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. 

<p>Beşiktaş Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki <b>görüşmeler olumsuz bitti.</b></p>
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Beşiktaş Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.

<p><b>FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE</b></p><p><br></p><p>Bir süredir adı <b>Fenerbahçe </b>ile anılan <b>Dorukhan'ın</b> bu görüşmeden sonra sezon sonunda<b> Sarı- Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi.</b></p>
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FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE


Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı- Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi.

<p>Ancak <b>Galatasaray</b>'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.</p>
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Ancak Galatasaray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.

<p><b>YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER</b></p><p><br></p><p>Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. </p>
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YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER


Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. 

<p>Bu görüşme merakla bekleniyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Bu görüşme merakla bekleniyor.


Takvim

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