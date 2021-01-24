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  • Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye imza atıyor! İşte alacağı ücret

Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye imza atıyor! İşte alacağı ücret

Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye imza atıyor! İşte alacağı ücret
24 Ocak 2021 Pazar

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan ve sezon sonunda serbest kalacak olan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...

<p>Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bir isimle daha anlaşmaya vardı. </p>
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Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bir isimle daha anlaşmaya vardı. 

<p>Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. </p>
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Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. 

<p>Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.</p>
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Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

<p>Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.</p>
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Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.

<p><b>150 BİN EURO'YA KARTAL OLMUŞTU</b></p><p><br></p><p>2018 yılında 150 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko isimlerinden oldu. </p>
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150 BİN EURO'YA KARTAL OLMUŞTU


2018 yılında 150 bin euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko isimlerinden oldu. 

<p>Dorukhan şimdi yeni bir maceraya yelken açacak.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Dorukhan şimdi yeni bir maceraya yelken açacak.


Takvim

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