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  • Dorukhan'dan Beşiktaş'a sözleşme resti! Neden imzalamadığı belli oldu

Dorukhan'dan Beşiktaş'a sözleşme resti! Neden imzalamadığı belli oldu

Dorukhan'dan Beşiktaş'a sözleşme resti! Neden imzalamadığı belli oldu
28 Aralık 2020 Pazartesi

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı.

<p>Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile sözleşme restleşmesi sürüyor. </p>
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile sözleşme restleşmesi sürüyor. 

<p>Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı. </p>
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Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı. 

<p>Dorukhan'ın henüz Kartal'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz.</p>
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Dorukhan'ın henüz Kartal'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz.

<p><b>ÇEBİ BU RAKAMA YANAŞMIYOR</b></p><p><br></p><p>Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon euro garantisi verdiği öğrenildi. </p>
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ÇEBİ BU RAKAMA YANAŞMIYOR


Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon euro garantisi verdiği öğrenildi. 

<p>Ahmet Nur Çebi'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.</p>
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Ahmet Nur Çebi'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.

<p><b>DEVRE ARASI YENİ GÖRÜŞME</b></p><p><br></p><p>Dorukhan'ın 1.5 milyon euroda direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor.</p>
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DEVRE ARASI YENİ GÖRÜŞME


Dorukhan'ın 1.5 milyon euroda direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

<p>Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.</p>
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Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

<p><b>DORUKHAN'I İSTEYEN ÇOK!</b></p><p><br></p><p>Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor.</p>
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DORUKHAN'I İSTEYEN ÇOK!


Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor.

<p>Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor.


Takvim

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