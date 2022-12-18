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Özel harekat polislerinin İstanbul'un huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlamak, devlet otoritesini korumak gibi önemli görevlerde bulunduklarını belirten Aktaş, 'Bunun devamında vatanın üzerinde emelleri olan hainler ve onların ülkemizdeki uzantıları PKK, KCK, YPG, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ/PDY terör örgütleriyle organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyona imza attılar. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu uğurda vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.