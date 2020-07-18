İspanya La Liga'de Real Madrid, bitime 1 hafta kala ezeli rakibi Barcelona'nın 7 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
Tarihinin 34. lig şampiyonluğunu kazanan Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde ise 2. kez mutlu sona ulaştı.
İlk olarak 2015/16 sezonunun devre arasında Real Madrid'in başına geçen Zidane, Mayıs 2018'e kadar takımın başında kalmış ve 3 kez art arda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olurken 5 yıllık lig şampiyonluğu hasretine de son vermişti.
10 ay sonra geri döndü
2018 Mayıs'ında takımdan ayrılan Zidane, Julen Lopetegui ve Santiago Solari ile kötü bir grafik çizen Real Madrid'e Mart 2019'da geri dönmüştü.
Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrıldığı geçiş sezonunu kupasız bitiren Real Madrid, Eden Hazard'ın kadroya katıldığı 2019/10 sezonunda ise şampiyonluğa ulaştı.
ZİDANE'IN KOLTUĞU SALLANTIDAYDI...
Sezona beklentilerin gerisinde başlayan ve ilk 9 haftada 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan Real Madrid'de Zidane'ın koltuğu sallanıyordu. Tam bu dönemde yaralı Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da grup maçına çıktı.
22 Ekim 2019 günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabakadan çıkacak sonuç, Zidane'ın Real Madrid'deki geleceğini şekillendirecekti.
Galatasaray maçına kadar savunmasında zaafları olan, kaleci Courtois'nın formsuzluk yaşadığı Real Madrid, deplasmanda Galatasaray'ı Kroos'un golüyle 1-0 yendi.
'ZİDANE'IN REAL MADRİD'DE KADERİNİN TERSE DÖNDÜĞÜ GECE'
Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Real Madrid ile şampiyonluğa ulaşan Fransız teknik adamın başarısını ele aldığı haberlerden birinde Galatasara'ı 1-0 mağlup ettikleri maça dikkat çekti.
L'Equipe'de yer alan değerlendirmede sezona istediği gibi giremeyen Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 puan alması ve ligdeki kötü gidişinin Galatasaray galibiyetiyle terse döndüğü ifade edildi.
0-1 ve 6-0
Hatırlanacağı gibi deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Real Madrid, 2 hafta sonra evinde temsilcimizi 6-0 yenmiş ve taraftarı önünde güven tazelemişti.
Yollar ayrılacaktı...
L'Equipe'e göre Real Madrid, 22 Ekim'de oynanan Galatasaray maçından kötü bir sonuç alsaydı Zidane ile yollar ayrılacaktı.
Spor Arena'nın haberine göre; Real Madrid'in pandemi dönüşü ligdeki performansı da övgüleri aldı. Ara sonrası ilk maçına 14 Haziran'da çıkan Mor-menekşeler, 10 maçta 10 galibiyet aldı. Real Madrid bu maçların hiçbirinde geri düşmedi.
YALNIZCA 23 GOL YEDİ
Şampiyon, pandemi sonrası oynadığı 10 maçta 19 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Real Madrid, 37 haftada ise yalnızca 23 gol yedi.