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İlk olarak 2015/16 sezonunun devre arasında Real Madrid'in başına geçen Zidane, Mayıs 2018'e kadar takımın başında kalmış ve 3 kez art arda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olurken 5 yıllık lig şampiyonluğu hasretine de son vermişti.