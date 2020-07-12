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CNN, ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI





ABD merkezli CNN International, Ayasofya'nın Danıştay'ın kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yönetimine geçtiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karardan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptığı belirtilen haberde, 'Müze statüsü değiştiği için giriş ücretlerini kaldırıyoruz. Tüm camilerimizde olduğu gibi Ayasofya'nın kapıları da Müslüman ya da değil herkese açık olacak' sözlerine yer verildi.